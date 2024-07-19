Dışişleri Bakanlığı: ’’İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli’’

Uluslararası toplum, İsrail'in hukuk dışı uygulamalarına son verilmesi için kararlı ve güçlü bir tavır takınmakla yükümlüdür. Türkiye, istişari görüşe yazılı ve sözlü katkı sağlayarak Uluslararası Adalet Divanı'ndaki sürece destek vermiştir. Halen Gazze halkına uygulanan ve soykırıma varan fiiller dahil, Filistinlilere karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için çaba göstermeye devam edeceğiz.'' denildi.

Söz konusu görüşte de belirtildiği üzere; İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli ve yol açtığı zararı tazmin etmelidir.

''Uluslararası Adalet Divanı, bugün (19 Temmuz) açıkladığı istişari görüşünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik işgal ve zulüm politikası uygulamakta olduğunu hukuki olarak teyit etmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail 'in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırıma yönelik ''İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır'' ifadelerini önemli bulduğunu ifade ettiği değerlendirmeler zinciri paylaşımı yaptı. Çelik, sözlerinde İsrail'in insan haklarına, uluslararası hukuka ve sözleşmelere aykırı tüm politikalarına karşı olduklarını; başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasını ve Filistin halkının haklı davası için mücadele edeceklerini bir kez daha vurguladı.



BAKAN TUNÇ: TÜRKİYE DAİMA FİLİSTİN'İN YANINDA YER ALACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son kararına ilişkin, "İşgalci İsrail, alınan kararlara uymalı ve hain saldırılarına bir an önce son vermelidir." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından, UAD Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam'ın halka açık oturumda, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıklamasına dair paylaşımda bulundu.

Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkladığı kararla İsrail'in Filistin'de işgalci olduğunun ve Filistinlilerin davasında haklı olduğunun bir kez daha tescillendiğine dikkati çeken Tunç, İsrail'in haksız işgali ve yaptığı katliamın asla kabul edilemez olduğunun uluslararası yargı tarafından da gözler önüne serildiğini vurguladı.

Bakan Tunç, "7 Ekim'den bu yana Gazze'de 40 bine yakın masum Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 90 bin Filistinlinin yaralanmasına neden olan işgalci İsrail, alınan kararlara uymalı ve hain saldırılarına bir an önce son vermelidir." açıklamasında bulundu.

Uluslararası mekanizmalar ve insan haklarına inanan ülkelerin, katliam yapan İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarından en kısa sürede geri çekilmesi için daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"İnsan haklarını yok sayan, uluslararası hukuku görmezden gelen İsrailli yetkililer, insanlık vicdanında mahkum oldukları gibi uluslararası yargı önünde de hesap verecek ve mahkum olacaktır. Türkiye olarak daima Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında yer almaya devam edeceğiz."



