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AFAD büyüklüğü duyurdu! Marmara Denizi Balıkesir açıklarında deprem

Son dakika haberleri... AFAD'ın verilerine göre, Marmara Denizi Balıkesir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.18 km olarak açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 22:34 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 22:41
AFAD büyüklüğü duyurdu! Marmara Denizi Balıkesir açıklarında deprem

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AFAD, Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.



Saat 22:26 meydana gelen depremin derinliğini AFAD, 7.18 km olarak açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER
2024-07-19 22:26:09 40.68167 27.46472 7.18 MW 4.1 Marmara Denizi - [09.70 km] Marmara (Balıkesir)
2024-07-19 21:56:14 38.52306 25.82583 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [44.17 km] Çeşme (İzmir)
2024-07-19 20:27:34 37.90056 36.19833 7.27 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-07-19 19:37:30 39.08667 40.78389 7.0 ML 2.2 Karlıova (Bingöl)
2024-07-19 19:09:31 38.54056 26.755 8.32 ML 1.4 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.70 km] Karaburun (İzmir)
2024-07-19 19:06:38 38.51 26.74444 7.0 ML 2.4 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.47 km] Karaburun (İzmir)
2024-07-19 17:42:00 35.33278 26.00528 9.58 ML 2.9 Ege Denizi
2024-07-19 16:01:46 40.35639 24.44694 7.15 ML 3.1 Ege Denizi
2024-07-19 14:59:46 37.71806 35.32028 7.0 ML 3.0 Yahyalı (Kayseri)
2024-07-19 14:51:57 39.49 33.47333 7.18 ML 1.9 Çelebi (Kırıkkale)
2024-07-19 14:48:09 39.21694 27.77222 6.83 ML 2.1 Soma (Manisa)
2024-07-19 13:34:03 40.07583 31.81417 7.0 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2024-07-19 13:25:17 38.345 38.74528 10.57 ML 2.2 Kale (Malatya)

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