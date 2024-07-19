AFAD, Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 22:26 meydana gelen depremin derinliğini AFAD, 7.18 km olarak açıkladı.
AFAD SON DEPREMLER
2024-07-19 22:26:09 40.68167 27.46472 7.18 MW 4.1 Marmara Denizi - [09.70 km] Marmara (Balıkesir)
2024-07-19 21:56:14 38.52306 25.82583 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [44.17 km] Çeşme (İzmir)
2024-07-19 20:27:34 37.90056 36.19833 7.27 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-07-19 19:37:30 39.08667 40.78389 7.0 ML 2.2 Karlıova (Bingöl)
2024-07-19 19:09:31 38.54056 26.755 8.32 ML 1.4 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.70 km] Karaburun (İzmir)
2024-07-19 19:06:38 38.51 26.74444 7.0 ML 2.4 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.47 km] Karaburun (İzmir)
2024-07-19 17:42:00 35.33278 26.00528 9.58 ML 2.9 Ege Denizi
2024-07-19 16:01:46 40.35639 24.44694 7.15 ML 3.1 Ege Denizi
2024-07-19 14:59:46 37.71806 35.32028 7.0 ML 3.0 Yahyalı (Kayseri)
2024-07-19 14:51:57 39.49 33.47333 7.18 ML 1.9 Çelebi (Kırıkkale)
2024-07-19 14:48:09 39.21694 27.77222 6.83 ML 2.1 Soma (Manisa)
2024-07-19 13:34:03 40.07583 31.81417 7.0 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2024-07-19 13:25:17 38.345 38.74528 10.57 ML 2.2 Kale (Malatya)