Yıldız Sarayı nerede, nasıl gidilir, ücretli mi? Yıldız Saray ne zaman yapıldı? İşte Tarihi Yıldız Sarayı’nın giriş ücreti...

Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Hamid Bahçesi de Ziyaretçilerini Bekliyor Tarihte "Hamid Bahçesi" olarak anılan ve zengin bitki çeşitliliği, yapay su yolu ve özel peyzaj tasarımıyla göz alıcı bir güzelliğe sahip olan bahçe de, açılışın ardından ziyaret edilebilecek.

Yılzdız Sarayı ziyaretçilerini bekliyor Giriş Ücretsiz Olacak Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, sarayın ilk aşamada ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini açıkladı. Yıldız, daha sonra bir ücretlendirmeye gidilebileceğini belirtirken, Müzekart sahiplerinin her zaman ücretsiz olarak sarayı ziyaret edebileceklerini vurguladı. Yıldız Sarayı Nerede, Nasıl Gidilir? İstanbul Beşiktaş'ta yer alan Yıldız Sarayı'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ve vapur seferleriyle kolaylıkla ulaşmak mümkün.

Yıldız Sarayı'nın içinden görüntüler-2 Osmanlı'nın Son Sarayı: Yıldız Sarayı Sultan III. Selim zamanında temelleri atılan ve Sultan II. Abdülhamid tarafından genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine ışık tutması açısından büyük önem taşıyor. Sultan II. Abdülhamid'in İzleri Ziyaretçileri Bekliyor Açılışla birlikte Sultan II. Abdülhamid'in hayatına, kişiliğine ve liderliğine ışık tutan eserler ile Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyüklerinden biri olan kütüphanesi de ilk kez ziyaretçilere açılacak. Ziyaretçiler, "Muhibbi" mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman'a ait bir divan, Matrakçı Nasuh'un Kanuni'nin Irak seferini anlattığı kitap ve Katip Çelebi'nin "Cihannüma"sı gibi nadir eserleri görme fırsatı bulacaklar.