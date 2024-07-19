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Yıldız Sarayı nerede, nasıl gidilir, ücretli mi? Yıldız Saray ne zaman yapıldı? İşte Tarihi Yıldız Sarayı'nın giriş ücreti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen görkemli bir törenle kapılarını yeniden tarihi ve kültüre açan Yıldız Sarayı, meraklı bakışları üzerinde topladı. Yüzyıl aradan sonra ziyarete açılan saray, şimdiden İstanbulluların ve tarih meraklılarının yeni gözdesi olmaya aday. Peki, Yıldız Sarayı nerede bulunuyor? Ziyaret etmek için giriş ücreti ödemek gerekiyor mu? Müzekart geçerli mi?

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 18:02 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 18:02
Yıldız Sarayı nerede, nasıl gidilir, ücretli mi? Yıldız Saray ne zaman yapıldı? İşte Tarihi Yıldız Sarayı’nın giriş ücreti...

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Osmanlı'nın son sarayı olan ve ihtişamlı tarihine ışık tutan Yıldız Sarayı, kapılarını ziyaretçilere açtı. Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen açılışın ardından gözler sarayın konumu, giriş ücreti ve Müzekart kullanımı gibi detaylara çevrildi. Peki, Yıldız Sarayı nerede, nasıl gidilir? Giriş ücreti ne kadar? Müzekart geçerli mi?

Yıldız Sarayı'nın içinden görüntülerYıldız Sarayı'nın içinden görüntüler

Yıldız Sarayı Tarihe Açıldı! Ziyaret İçin Tüm Detaylar...

Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşıyan son sarayı Yıldız Sarayı, uzun süren restorasyonun ardından kapılarını ziyaretçilere açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz'da gerçekleşen resmi açılışın ardından, 20 Temmuz'dan itibaren tarih ve kültür meraklılarını ağırlamaya başlayacak.

Yıldız Sarayı'nın içinden görüntüler-1Yıldız Sarayı'nın içinden görüntüler-1

Bekleyiş Sona Eriyor

Uzun yıllar süren restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından yenilenen Yıldız Sarayı'nda, "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" gibi tarihi yapılar, ilk kez ziyaretçiyle buluşacak. Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı Mabeyn Köşkü, yakın zamana kadar Cumhurbaşkanlığı kabullerinde de kullanılıyordu.

Yıldız Sarayı ziyarete açıldıYıldız Sarayı ziyarete açıldı

Hamid Bahçesi de Ziyaretçilerini Bekliyor

Tarihte "Hamid Bahçesi" olarak anılan ve zengin bitki çeşitliliği, yapay su yolu ve özel peyzaj tasarımıyla göz alıcı bir güzelliğe sahip olan bahçe de, açılışın ardından ziyaret edilebilecek.

Yılzdız Sarayı ziyaretçilerini bekliyorYılzdız Sarayı ziyaretçilerini bekliyor

Giriş Ücretsiz Olacak

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, sarayın ilk aşamada ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini açıkladı. Yıldız, daha sonra bir ücretlendirmeye gidilebileceğini belirtirken, Müzekart sahiplerinin her zaman ücretsiz olarak sarayı ziyaret edebileceklerini vurguladı.

Yıldız Sarayı Nerede, Nasıl Gidilir?

İstanbul Beşiktaş'ta yer alan Yıldız Sarayı'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ve vapur seferleriyle kolaylıkla ulaşmak mümkün.

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Osmanlı'nın Son Sarayı: Yıldız Sarayı

Sultan III. Selim zamanında temelleri atılan ve Sultan II. Abdülhamid tarafından genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine ışık tutması açısından büyük önem taşıyor.

Sultan II. Abdülhamid'in İzleri Ziyaretçileri Bekliyor

Açılışla birlikte Sultan II. Abdülhamid'in hayatına, kişiliğine ve liderliğine ışık tutan eserler ile Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyüklerinden biri olan kütüphanesi de ilk kez ziyaretçilere açılacak. Ziyaretçiler, "Muhibbi" mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman'a ait bir divan, Matrakçı Nasuh'un Kanuni'nin Irak seferini anlattığı kitap ve Katip Çelebi'nin "Cihannüma"sı gibi nadir eserleri görme fırsatı bulacaklar.

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