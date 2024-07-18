Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden KPSS düzenlemesi! Saat verildi: Hafta sonu açık olacak

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına girecekler için sınav merkezi olan il ve ilçelerde, nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık tutulacağını bildirdi.

SAATLERİ DUYURDULAR

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 20-21 Temmuz'da 07.00-14.30 saatlerinde açık bulunacağı belirtildi.