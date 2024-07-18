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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden KPSS düzenlemesi! Saat verildi: Hafta sonu açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına girecekler için sınav merkezi olan il ve ilçelerde, nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık tutulacağını bildirdi.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 14:38 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 14:52
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden KPSS düzenlemesi! Saat verildi: Hafta sonu açık olacak

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına girecekler için sınav merkezi olan il ve ilçelerde, nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık tutulacağını bildirdi.

SAATLERİ DUYURDULAR
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 20-21 Temmuz'da 07.00-14.30 saatlerinde açık bulunacağı belirtildi.

Sınava girecek adayların vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi istendi.

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