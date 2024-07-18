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İzmir Bergama'daki orman yangı kontrol altına alındı! Acı haber geldi! Orman İşletme Müdürü hayatını kaybetti | Başkan'dan başsağlığı mesajı

İzmir’in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını 2'nci gününde konrol altına alındı. Alevlere müdahale sırasında içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan Başkan Erdoğan hayatını kaybeden Dönertaş için başsağlığı mesajı yayımlandı.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 15:15 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 13:42
İzmir Bergama’daki orman yangı kontrol altına alındı! Acı haber geldi! Orman İşletme Müdürü hayatını kaybetti | Başkan’dan başsağlığı mesajı

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İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını 2'nci gününde kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangınının havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Yangın, dün ( 17 Temmuz) saat 15.15 sıralarında Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KAMYONET DEVRİLDİ
Bölgeden iyi haber beklenirken bir kötü haber daha geldi. Yangına müdahaleye giden Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yönetimindeki kamyonetin saat 08.00 sıralarında seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ
Özgür Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin DönertaşBergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş

Burada tedaviye alınan yaralılardan Dönertaş, kurtarılamadı. Dönertaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

BAKAN'DAN PAYLAŞIM
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dönertaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Orman İşletme Müdürü kardeşimiz Şahin Dönertaş'a Allah rahmet eylesin. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Dönertaş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı diledi.

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