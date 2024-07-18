Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş
Burada tedaviye alınan yaralılardan Dönertaş, kurtarılamadı. Dönertaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.
BAKAN'DAN PAYLAŞIM
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dönertaş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Orman İşletme Müdürü kardeşimiz Şahin Dönertaş'a Allah rahmet eylesin. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Dönertaş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı diledi.