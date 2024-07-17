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Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın 5’inci ve son ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi

Türkiye’nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’da beşinci ve son ateşleme başarıyla gerçekleştirildi. TÜBİTAK'tan yapılan ateşlemeyle birlikte uydu yörüngesine ulaşmış olacak.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 00:24 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 00:26
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın 5’inci ve son ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi

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Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da beşinci ve son ateşleme yapıldı. TÜBİTAK'tan yapılacak ateşlemeyle birlikte uydu yörüngesine ulaşmış olacak.

Türksat 6A'nın yörüngesine ulaşması için gerçekleştirilen 5'inci ateşleme TÜBİTAK'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla Türk ekipler tarafından yapıldı.

42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak Türksat 6A'da bu aşamadan itibaren yörünge testleri aşamasına geçilecek. Türksat 6A, en az 1 ay sürecek testlerin ardından Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KacırSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

BAKAN KACIR DA TAKİP ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıklama yaptı. Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Çok önemli bir aşamayı mühendislerimizin alın teriyle gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza milletimiz adına teşekkür ederim.

2000'li yıllardan sonra Türkiye, kendi uydularını geliştirebilen birçok projeye imza attı. Türksat 6A, Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en kıymetli teknoloji ürünlerden bir tanesi. Türksat 6A'da yüzde 80 oranında yerlilik oranı yakaladık. 5 milyar insanın yaşadığı coğrafyalara erişme imkanı doğacak.

Uydumuzu ABD'den uzaya gönderdik. Fırlatmanın 67. dakikasında ekiplerimiz uydudan ilk sinyali aldılar. Türksat 6A testlerini tamamlayacak ve nihai yörüngesine transfer olacak. En az 15 yıl görev yapacak.

Önümüzdeki yıllarda yeni projelerle, ay misyonumuzla büyük işler yapmaya gayret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği destekten ötürü teşekkür ederim. Türksat 6A, Türk milletine hayırlı uğurlu olsun"

TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ AKTİF UYDU SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle ülkenin aktif uydu sayısı 9'a yükseldi.

Türkiye'nin, Türksat 6A öncesinde 5'i haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B) ve 3'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2 ve İMECE) olmak üzere aktif 8 uydusu bulunuyordu. Türksat 6A, filonun 9'uncu faal uydusu haline geldi.

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