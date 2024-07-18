Uyuşturucu baronlarının tahliyesine soruşturma!

Güney Amerika-Avrupa hattındaki uyuşturucu trafiğini sağlayan suç çetesinin Türkiye ayağını yöneten baron ile Hollanda lı liderin kardeşinin tahliye edilmesi sonrası HSK soruşturma başlattı.

Haklarında 5 gün sonra yeniden tutuklama kararı çıkan uyuşturucu baronlarının ise firar ettiği, yakalanmaları için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

82 YILA KADAR HAPİS TALEBİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Hollanda'da başlatılan 'Cherokee' soruşturması kapsamında çetenin liderliğini Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın yaptığı, Türkiye ayağındaki baronun ise Abdullah Alp Üstün olduğu ortaya çıkmıştı. Zehir tacirlerine yönelik geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Abdullah Alp Üstün'ün de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Cuma gecesi 02.30'a kadar süren duruşma sonrasında mahkeme başkanı duruşma savcısının bütün sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi talebine rağmen 15 sanığın da tahliyesine karar vermişti.