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Uyuşturucu baronlarının tahliyesine soruşturma!

Belçika'nın Anvers kentindeki bir depoda 4 ton 200 kilo kokain ele geçirilmesiyle ortaya çıkan Güney Amerika-Avrupa hattındaki uyuşturucu trafiğini sağlayan suç çetesinin Türkiye ayağında tutuklanan 15 sanık, savcının tutukluluk talebinin devam etmesi talebine rağmen ilk duruşmada tahliye edilmişti. Tahliye edilen isimler arasında Hollanda'da en çok aranan çete liderlerinden olan Jos Leijdekkers'in erkek kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers de bulunuyor. Tahliye edilmesi kararını veren Mahkeme Başkanı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturma açıldı.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 07:47 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 08:13
Uyuşturucu baronlarının tahliyesine soruşturma!

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Güney Amerika-Avrupa hattındaki uyuşturucu trafiğini sağlayan suç çetesinin Türkiye ayağını yöneten baron ile Hollandalı liderin kardeşinin tahliye edilmesi sonrası HSK soruşturma başlattı.

İranlı uyuşturucu baronu Zindaştiİranlı uyuşturucu baronu Zindaşti


İKİNCİ ZİNDAŞTİ VAKASI
HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı olayın soruşturulması için müfettiş görevlendirdi. Yaşanan olay akıllara İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin gece yarısı tahliye kararını getirdi.

Haklarında 5 gün sonra yeniden tutuklama kararı çıkan uyuşturucu baronlarının ise firar ettiği, yakalanmaları için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

82 YILA KADAR HAPİS TALEBİYLE DAVA AÇILMIŞTI
Hollanda'da başlatılan 'Cherokee' soruşturması kapsamında çetenin liderliğini Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın yaptığı, Türkiye ayağındaki baronun ise Abdullah Alp Üstün olduğu ortaya çıkmıştı. Zehir tacirlerine yönelik geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Abdullah Alp Üstün'ün de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Cuma gecesi 02.30'a kadar süren duruşma sonrasında mahkeme başkanı duruşma savcısının bütün sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi talebine rağmen 15 sanığın da tahliyesine karar vermişti.

ÇETE LİDERİNİN KARDEŞİ DE TAHLİYE EDİLDİ
Tahliye edilen isimler arasında Hollanda'da en çok aranan çete liderlerinden olan Jos Leijdekkers'in erkek kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers de bulunuyor.

31 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, çetenin uyuşturucudan elde ettiği paraları akladığı ve bir süredir Türkiye'de yaşadığı belirlenmişti.

MAHKEMENİN VERDİĞİ TAHLİYELERE İTİRAZ
Tahliyelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği karara itiraz etti.

İtirazları inceleyen İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliyelerden 5 gün sonra Abdullah Alp Üstün oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in yeniden tutuklanmasına karar verdi. 8 sanık hakkındaki adli kontrol kararı ve yurt dışı çıkış yasağına yapılan itirazı ise reddetti.

Organize suç örgütü elebaşı Eric SchroederOrganize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder

5 GÜN SONRA YENİDEN TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI
Tahliyelerden 5 gün sonra haklarından yeniden tutuklama kararı çıkartılan Abdullah Alp Üstün oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in firar ettiği, yakalanmaları için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da oluruyla dosyada bulunan deliller, kara para aklanmasına ilişkin hazırlanan detaylı MASAK raporuna rağmen 15 sanığın tahliye kararını veren mahkeme başkanı Oktay A. ile ilgili soruşturma izni verdi. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, soruşturma izninin ardından HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tahliyelerin araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin hazırlayacağı raporun ardından soruşturma dosyası HSK 2. Dairesine gönderilecek.

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