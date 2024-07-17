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Kaçağa izin yok! 2 ilde Gümrük Muhafaza ekipleri 72,4 milyon liralık 87 araca el koydu

Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin ve Edirne'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 72 milyon 425 bin lira değerinde 87 araç ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 10:39 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 11:14
Kaçağa izin yok! 2 ilde Gümrük Muhafaza ekipleri 72,4 milyon liralık 87 araca el koydu

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin ve Edirne'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 72 milyon 425 bin lira değerinde 87 araç ele geçirildi.

Araç kaçakçılarına büyük darbe! Piyasa değeri tamı tamına: 72 milyon 425 bin lira!

72 ELEKTRİKLİ ARACA EL KONULDU
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele amacıyla yürüttüğü risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda, başka eşya olarak beyan edilen 72 elektrikli araca el konuldu.

Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda da turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen, parçalanıp, şase ve plakası değiştirilerek kullanıma sokulmak istenen 15 araç tespit edildi.

72 MİLYON 425 BİN LİRA DEĞERİNDE 87 ARAÇ
Böylece, iki operasyonda usulsüz işlemlerle ülkeye sokulmak istenen 72 milyon 425 bin lira değerinde 87 araç ele geçirildi.

Soruşturmalar, ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

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