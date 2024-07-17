İSKİ’den 2’nci kademe oyunu! 40 gün sonra okunan faturalar katlandı

Bu kademede ise 49,17 TL'den hesaplanarak vatandaşın mağdur olmasına neden oldu. Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre, Mayıs-Haziran ayları arasındaki su kullanım birim ücreti ise yüzde 36 ila yüzde 53 arasında zam yapılmadan önceki ücret ile zam sonrası ücretin ortalaması üzerinden hesaplanarak faturalandırılma yapıldı.

İSKİ Genel Merkezi

PANDEMİ DÖNEMİNDE DOĞAL GAZDA YAPILDI

Fatura okuma gün sayısının artmasıyla birlikte gelen yüksek faturaların sebebin ise personelin yoğunluğu olduğu öne sürüldü.

İSKİ ve İGDAŞ sayaçlarının ortak okunma projesi nedeniyle personelin iş yükünün arttığı bu nedenle de gecikmeler olduğu iddia edildi. Ancak yönetim aynı açıklamayı pandemi sürecinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ücretsiz doğal gaz desteği ile yüzde 25 sıcak su kullanımın 1 yıl süreyle ücretsiz sağlanmasını da fırsata çevirmiş ve zamanına sayaç okumalarının yapılmaması nedeniyle İstanbullulara fahiş faturalar göndermişti.