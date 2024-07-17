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6 Şubat depremlerinde 69 kişinin öldüğü bina ile ilgili 3 kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta yürütülen deprem soruşturmalarında ilk kez kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verildi. Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'nın izni sonrası 69 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı Güneşli Kocabaş Evleri'nin 7'nci bloğunun yıkılmasına ilişkin Dulkadiroğlu Belediyesi'nde görevli 3 kişi hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' ile 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Binada eşi ve kızını kaybeden Filiz Besni, kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılmasının önemli olduğunu belirterek, "Kamu görevlilerine soruşturma açılması, çok güzel oldu. Bu karar, bizleri çok memnun etti. İnşallah herkes cezasını çekecek, adalet yerini bulacak" diye konuştu.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 11:13 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 11:22
6 Şubat depremlerinde 69 kişinin öldüğü bina ile ilgili 3 kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Güneşli Kocabaş Evleri'nin 7'nci bloğu, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan 69 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. 2019'da yaşamın başladığı apartmanın yıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada binayı yapan şirketin ortaklarından Ökkeş Say (41), şantiye şefi Abdullah Üren (33) ile yapı denetim firmasında denetçilik yapan Tebernüş Özyurt (48) tutuklandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporunun ardından soruşturmasını tamamlayan savcı, Ökkeş Say, Abdullah Üren, Tebernüş Özyurt, Abdulkadir Tatar (75), Ahmet Say (46), Ali Taş (52), Kerim Sönmez (37), Mücahit Kır (34) ve Ökkeş Kır (48) hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 22,5'ar yıl hapis istemiyle iddianame düzenleyerek 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Savcı, bilirkişi raporunda tali kusurlu gösterilen dönemin Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Arzu Özaydın, elektrik elektronik mühendisi Öner Gürbüzel ile mimar Serap Binici'nin dosyasını ayırıp, haklarında 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma başlatmak için Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'ndan izin istedi. Bunun üzerine kaymakamlıkta oluşturulan heyet, talebi değerlendirerek rapor hazırladı.

16'NCI TABLİYEYE AİT BETON BASINÇ DENEY RAPORU BULUNMUYOR
Talebi inceleyen kaymakamlık; statik proje ve hesap raporlarında beton sınıfının C30/37 olarak hesaplandığı ancak beton basınç deney raporlarında ve yapı denetim tarafından hazırlanan beton döküm tutanaklarında beton sınıfının C25/30 olduğu, uygun malzeme kullanılmadığı, 16'ncı tabliyeye ait beton basınç deney raporunun bulunmadığını belirledi.

3 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ ÇIKTI
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı; şüphelilerin statik hesabı etkileyecek ve projeye aykırı şekilde beton sınıfı kullanılmasına rağmen beton basınç deney sonuçlarını gerekçeleri ile yapı denetim kuruluşuna bildirmeyip, firmanın denetim hizmet bedeline ait hak edişlerini onaylayarak, yapı denetim yönetmeliğine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 3 görevli hakkında soruşturma izni verip, kararı savcılığa gönderdi.

İzin sonrası hala belediye görevli olan Arzu Özaydın, Öner Gürbüzel ile Serap Binici hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

HERKES CEZASINI ÇEKECEK, ADALET YERİNİ BULACAK
Binada eşi ve kızını kaybeden Filiz Besni, kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılmasının önemli olduğunu belirterek, "Kamu görevlilerine soruşturma açılması, çok güzel oldu. Bu karar, bizleri çok memnun etti. İnşallah herkes cezasını çekecek, adalet yerini bulacak" diye konuştu. Deprem gecesi evli kızının yanında olduğunu, siteye geldiğinde enkaz ile karşılaştığını söyleyen Besni, "Elazığ depreminde binamız çok kötü sallandı; her yeri çatladı, çatlamayan hiçbir köşesi kalmadı. Bunu site yönetime bildirdik. Site yönetimi de belediyeye bildirdi. Belediye görevlileri geldi ve her tarafa baktı. Bütün bloklara baktı sadece bizim blokta çatlama olduğunu, binamızın da yerine oturduğunu söyledi. Ama gördük ki bu depremde ilk giden bizim binamız oldu. Binamız, Elazığ depreminde hasar almasına rağmen bize gönül rahatlığı ile 'Oturabilirsiniz' dediler. Şimdi bu depremde binamızın yıkılıp, 69 kişinin yaşamına sebep olanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz" dedi.

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