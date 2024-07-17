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5 ilde orman havacılık işletme müdürlüğü kuruldu: Karar Resmi Gazete'de

Adana, Ankara, Antalya, İzmir ve Muğla'da orman havacılık işletme müdürlüğü kurulmasına karar verildi. Öte yandan, Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas'taki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına ilişkin Başkan Erdoğan'ın kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 09:07 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 09:07
5 ilde orman havacılık işletme müdürlüğü kuruldu: Karar Resmi Gazete’de

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Adana, Ankara, Antalya, İzmir ve Muğla'da orman havacılık işletme müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında Adana, Ankara, Antalya, İzmir ve Muğla orman havacılık işletme müdürlükleri kuruldu.

Öte yandan, Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas'taki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


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