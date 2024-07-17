Ankara’da ByLock operasyonu: 5 FETÖ’cü için gözaltı kararı!

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün kripto haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı tespit edilen şahıslar hakkında gözaltı kararı verildi.
5 GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları belirlenen 5 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği kaydedildi.