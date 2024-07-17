CHP’de gerilim artıyor! Genel Merkez panik halinde! PM için kılıçlar çekildi

İmamoğlu'nun ise genel başkanlıktan ziyade "yalnızca PM için" seçim talebinde bulunabileceği öne sürülüyor.
Önce tüzük kurultayını seçimli hale çevirip ardından PM'yi çoğunluğu ele geçirecek şekilde dizayn etmek isteyen İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığını da bu yolla garantiye almak istiyor.
GENEL MERKEZDE PANİK
Kılıçdaroğlu kanadının genel başkanlık için, İmamoğlu cephesinin için PM için pusuya yattığı bugünlerde genel merkez, tüzük kurultayı konusunda geri adım atmaya hazırlanıyor.
Edinilen bilgilere göre tüzük kurultayı şu aşamada riskli görüldüğü için erteleme kararı daha ağır basıyor.
Erteleme kararı alınsa dahi cumhurbaşkanlığı seçimine kadar yapılması zorunlu olan ilk kurultayda PM'nin yeniden dizaynı konusunda sert bir mücadelenin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.