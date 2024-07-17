CHP’de gerilim artıyor! Genel Merkez panik halinde! PM için kılıçlar çekildi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki iç çekişmeler sessiz ve derin bir şekilde devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geri adım atma niyeti olmadığı, aksine Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı kazanarak başkent üzerindeki etkisini güçlendirdiği belirtiliyor.

İmamoğlu'nun da desteğiyle genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'in son aylarda cumhurbaşkanı adaylığına yönelik açık kapı bırakan çelişkili sözleri, İstanbul kanadını harekete geçirdi.



KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİ VAR

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için 60 kişilik PM'nin onayı gerekiyor. PM'de hâlihazırda İmamoğlu tarafından oluşturulan 15 kişilik İstanbul grubu yer alıyor. 8 üye ise eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi olarak dikkat çekiyor.