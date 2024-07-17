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CHP'de gerilim artıyor! Genel Merkez panik halinde! PM için kılıçlar çekildi

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için Parti Meclisi (PM) kararı gerekiyor. Son zamanlarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin belirsiz açıklamaları, içerideki tartışmaları kızıştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, PM'deki etkisini artırmak ve cumhurbaşkanlığı adaylığı için daha güçlü bir konum elde etmek için çalışmalara başladı.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 08:22 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 08:23
CHP’de gerilim artıyor! Genel Merkez panik halinde! PM için kılıçlar çekildi

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CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki iç çekişmeler sessiz ve derin bir şekilde devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geri adım atma niyeti olmadığı, aksine Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı kazanarak başkent üzerindeki etkisini güçlendirdiği belirtiliyor.

İmamoğlu'nun da desteğiyle genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'in son aylarda cumhurbaşkanı adaylığına yönelik açık kapı bırakan çelişkili sözleri, İstanbul kanadını harekete geçirdi.

KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİ VAR
CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için 60 kişilik PM'nin onayı gerekiyor. PM'de hâlihazırda İmamoğlu tarafından oluşturulan 15 kişilik İstanbul grubu yer alıyor. 8 üye ise eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi olarak dikkat çekiyor.



PM'deki çoğunluğu elinde tutan Özgür Özel'in, cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde de"'karar mercii" olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Adaylık konusunda herhangi bir engele takılmak istemeyen İmamoğlu'nun PM'deki bu dengeyi lehine çevirmek için eylül ayında yapılması öngörülen tüzük kurultayını gözüne kestirdiği iddia ediliyor.

PM İÇİN SEÇİM TALEBİNDE BULUNACAK
Tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüşebilmesi için delegelerden yüzde 50+1 oranında imza toplanması gerekiyor. İmamoğlu'ndan bağımsız olarak Kılıçdaroğlu kanadının da genel başkanlık seçimi için imza kampanyasını şimdiden başlattığı biliniyor.



İmamoğlu'nun ise genel başkanlıktan ziyade "yalnızca PM için" seçim talebinde bulunabileceği öne sürülüyor.

Önce tüzük kurultayını seçimli hale çevirip ardından PM'yi çoğunluğu ele geçirecek şekilde dizayn etmek isteyen İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığını da bu yolla garantiye almak istiyor.

GENEL MERKEZDE PANİK
Kılıçdaroğlu kanadının genel başkanlık için, İmamoğlu cephesinin için PM için pusuya yattığı bugünlerde genel merkez, tüzük kurultayı konusunda geri adım atmaya hazırlanıyor.



Edinilen bilgilere göre tüzük kurultayı şu aşamada riskli görüldüğü için erteleme kararı daha ağır basıyor.

Erteleme kararı alınsa dahi cumhurbaşkanlığı seçimine kadar yapılması zorunlu olan ilk kurultayda PM'nin yeniden dizaynı konusunda sert bir mücadelenin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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