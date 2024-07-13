Başkan Erdoğan'dan Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar: "Çok yakında kilidi kapatıyoruz"

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde düzenlenen Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'dan Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz, kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI DEVAM EDİYOR

Bölgemizde bir süre daha savaş yükü çekecek. Ukrayna-Rusya savaşının yakın sürede bitmesi beklenmiyor. Savaş tüccarları dışında kimseye faydası olmayan savaşı durdurmak için elimizden geleni yapacağız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'ne katıldı. İsrail'in doğrudan sivil yerleşim yerlerini hedef alması nedeniyle Gazze'nin 4'te 3'ü enkaz yığınına dönüştü. GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIMDIR

7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değil, meşru müdafaa hiç değildir. Gazze'de şahit olduğumuz düpedüz soykırımdır. NATO'nun Gazze krizini görmezden gelmeyeceğini söyledik.