Başkan Erdoğan'dan Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar: "Çok yakında kilidi kapatıyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde düzenlenen Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz, kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor
UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI DEVAM EDİYOR
Bölgemizde bir süre daha savaş yükü çekecek. Ukrayna-Rusya savaşının yakın sürede bitmesi beklenmiyor. Savaş tüccarları dışında kimseye faydası olmayan savaşı durdurmak için elimizden geleni yapacağız.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
İsrail'in doğrudan sivil yerleşim yerlerini hedef alması nedeniyle Gazze'nin 4'te 3'ü enkaz yığınına dönüştü.
GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIMDIR
7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değil, meşru müdafaa hiç değildir. Gazze'de şahit olduğumuz düpedüz soykırımdır. NATO'nun Gazze krizini görmezden gelmeyeceğini söyledik.
ÇOK YAKINDA KİLİDİ KAPATIYORUZ
Pençe Harekat bölgesinde kilidi kapatıyoruz. Irak ve Suriye'de ülkemize tehdit oluşturacak yapılara müsaade etmeyiz.
FETÖ'YE KARŞI MÜCADELE
Kahraman ordumuz kimsenin vesayetine bırakılamaz. Başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere FETÖ'nün 40 yıldır gizlice sızdığı kurumlarımızı büyük ölçüde örgüt mensuplarından arındırdık.
YÜZDE 81'İ FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ
15 Temmuz'da silahlı kuvvetlerde görev yapan 32 bin 189 subayın 10 bin 468'i, yani yüzde 33'ü ordumuzdan atıldı. 1886 kurmay subayın 1524'ü yani yüzde 81'i FETÖ'den ihraç edildi.