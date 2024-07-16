’Ömer’ler bitmez

15 Temmuz gecesi gecesi FETÖ'cü Semih Terzi'yi öldürüp darbeye geçit vermeyen Şehit Ömer Halisdemir, mezarı başında anıldı. İstanbul'dan yola çıkan 34 bisikletçi, 6 gün boyunca 950 kilometre pedal çevirerek Halisdemir'in kabrine ulaştı. Anma törenine o gece Ömer Halisdemir'e "Bunun sonunda şehadet var" diyerek darbeci general "Semih Terzi'yi vur" emrini veren Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı da katıldı. Aksakallı konuşmasında, "Bütün dünya şunu bilmeli ki bu ülkede Ömerler bitmez. Ülkemizin birliği ve bağımsızlığı için şehadete yürüyen şehitlerimizi minnetle anıyorum" dedi.

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