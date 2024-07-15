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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a anlamlı hediye! 15 Temmuz Anma Programı'nda Kur'an-ı Kerim hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu. Konuşmanın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hediye takdim edildi.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 00:52 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 01:05
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a anlamlı hediye! 15 Temmuz Anma Programı’nda Kur’an-ı Kerim hediye etti

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Milletin zaferi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.

Programda "Her millette vatanını canından çok sevenler gibi ruhlarını 1 dolara satacak kadar ucuzlaşanlar da olabilir" diyen Başkan Erdoğan, "5 Temmuz'da ülkemiz içinde ve dışında sayıları çok sınırlı da olsa maalesef darbe girişiminin başarıya ulaşmasını isteyenler de vardı. Darbecilere alkış tutanları, sela okuyan din görevlilerimize saldıranları ve FETÖ'cü hainlere destek verenleri bugün bir kez daha utançla hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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BAHÇELİ'DEN BAŞKAN'A HEDİYE
Başkan Erdoğan'a konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

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