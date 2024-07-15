MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a anlamlı hediye! 15 Temmuz Anma Programı’nda Kur’an-ı Kerim hediye etti

Programda "Her millette vatanını canından çok sevenler gibi ruhlarını 1 dolara satacak kadar ucuzlaşanlar da olabilir" diyen Başkan Erdoğan, "5 Temmuz'da ülkemiz içinde ve dışında sayıları çok sınırlı da olsa maalesef darbe girişiminin başarıya ulaşmasını isteyenler de vardı. Darbecilere alkış tutanları, sela okuyan din görevlilerimize saldıranları ve FETÖ'cü hainlere destek verenleri bugün bir kez daha utançla hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.