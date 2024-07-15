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Soykırımcı İsrail'den alçak girişim: Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi hedef aldılar | Dışişleri'nden çok sert tepki: Hesap verecekler

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırılarına yönelik çok sert tepki gösterdi. Bakanlık, "Filistin basınında yer alan ve Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir grup İsrailli askerin görüntülendiği fotoğraf, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlalinin yeni bir delilidir" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 00:53 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 00:53
Soykırımcı İsrail’den alçak girişim: Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi hedef aldılar | Dışişleri’nden çok sert tepki: Hesap verecekler

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Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırılarına yönelik kınama mesajı yayınladı.


Dışişleri Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

"Filistin basınında yer alan ve Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir grup İsrailli askerin görüntülendiği fotoğraf, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlalinin yeni bir delilidir.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze'de bulunan kanser hastalarına hizmet veren tek merkezdir. İsrail güçleri tarafından hastaneye verilen zarar ve buranın askeri üs olarak kullanılması, İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir parçasıdır.

Bu saldırıların sorumlularının uluslararası mahkemeler önünde hesap vermesi için çaba göstermeye devam edeceğiz"

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