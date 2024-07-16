Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu

Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde canları misafir edeceğiz. Kerbela katliamı üzerinden bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Cem evlerinin inşaasına kadar geniş bir yelpazede pek çok hizmeti devletimiz üstleniyor. Aşure Günü bütün milletimiz için barışa ve kardeşliğe vesile olsun.





YATIRICIMCILARA HER KOLAYLIK SAĞLANIYOR'

Dış siyasette oldukça yoğun bir ziyaret trafiğimiz oldu. Astana'da ülkemiz ve milletimiz açısından çok hayırlı neticeler doğuracak kritik temaslar gerçekleştirdik. Sayın Putin ve Sayın Şi ile yaptığımız görüşmeler oldukça verimliydi. Çin ile imzaladığımız 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi karşılıklı irademizin en güzel örneğidir. Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız sonuna kadar açıktır. Ciddi yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz.

Hollanda ile oynadıkları maçta millileri yalnız bırakmadık. UEFA, Merih Demiral için acele aldığı karar ile kendilerine zarar vermiştir. Milli takımımız maç boyunca izleyenlere keyif veren bir performans sergiledi. Maalesef yarı final şansımızı kaçırdık. Buradan bir kez daha bize bu gururu yaşatan Millilerimizi tebrik ediyoruz. Sporda bir diğer imtihan Paris 2024 Olimpiyatlarıdır. Paris Olimpiyatlarında yarışacak sporcularımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum.