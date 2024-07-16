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Berat Albayrak 15 Temmuz kara gecesini anlattı: Cumhurbaşkanımız besmele çekti ardından iki rekat sefer namazını kıldı

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan'ın yanındaydı. O anları şöyle aktardı: Cumhurbaşkanımız besmele çekti. Ardından iki rekat sefer namazını kıldı. Etrafında bulunan herkesten helallik alıp süreci sakince yönetti.

Barış Savaş Barış Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
Berat Albayrak 15 Temmuz kara gecesini anlattı: Cumhurbaşkanımız besmele çekti ardından iki rekat sefer namazını kıldı

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Hain kalkışmanın yaşandığı dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak, o gece Başkan Erdoğan ile birlikte Marmaris'teydi. Albayrak, Başkan Erdoğan'ın nasıl bir liderlik örnegi gösterdiğini şöyle anlattı: "Cumhurbaşkanımız darbe girişimini öğrendiğinde süreci çok kontrollü ve sakin bir şekilde yönetti. Besmele çekti, iki rekat sefer namazını kıldı. Sonra o geceyi yönetirken liderliğini bir kez daha gösterdi. Birçok şey yaşadık bu süreçte. Ama benim aklımda kalan o gece haydi besmele deyip helikoptere binmemizdi".

HAVADA KARAR VERDİ
Albayrak, "Cumhurbaşkanımız uçak havada belli bir süre gittikten sonra İstanbul'a ineceğimizi söyledi. Liderlik riskli anlarda doğru karar verebilmek ve yönetebilmektir" diyerek o gece Başkan Erdoğan'ın bir kez daha isabetli kararlar veren büyük bir lider olduğunu gördüklerini kaydetti.

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