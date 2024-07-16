Berat Albayrak 15 Temmuz kara gecesini anlattı: Cumhurbaşkanımız besmele çekti ardından iki rekat sefer namazını kıldı

Hain kalkışmanın yaşandığı dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak, o gece Başkan Erdoğan ile birlikte Marmaris'teydi. Albayrak, Başkan Erdoğan'ın nasıl bir liderlik örnegi gösterdiğini şöyle anlattı: "Cumhurbaşkanımız darbe girişimini öğrendiğinde süreci çok kontrollü ve sakin bir şekilde yönetti. Besmele çekti, iki rekat sefer namazını kıldı. Sonra o geceyi yönetirken liderliğini bir kez daha gösterdi. Birçok şey yaşadık bu süreçte. Ama benim aklımda kalan o gece haydi besmele deyip helikoptere binmemizdi".

HAVADA KARAR VERDİ

Albayrak, "Cumhurbaşkanımız uçak havada belli bir süre gittikten sonra İstanbul'a ineceğimizi söyledi. Liderlik riskli anlarda doğru karar verebilmek ve yönetebilmektir" diyerek o gece Başkan Erdoğan'ın bir kez daha isabetli kararlar veren büyük bir lider olduğunu gördüklerini kaydetti.