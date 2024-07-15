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Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu. İl Müftüsü Safi Arpaguş ise 15 Temmuz şehitlerinin her biri için yapılan hatimlerin duasını etti.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 17:36 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 17:36
Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz Şehitler Makamı’nda Kur’an-ı Kerim tilaveti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti.

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Ziyarette, şehitler için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu ve Çamlıca Camii İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu Kur'an-ı Kerim okudu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUR'AN TİLAVETİ
Başkan Erdoğan da Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu. İl Müftüsü Safi Arpaguş ise 15 Temmuz şehitlerinin her biri için yapılan hatimlerin duasını etti.

Ziyarette, Başkan Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, gaziler ve şehit aileleri yer aldı.

Başkan Erdoğan, burada konuşma yaptı. Erdoğan, "Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını, dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız. 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz." dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndaki 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinin ardından Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, şehitlerin yakınları ve kahraman gazileri en kalbi duygularla, hürmetle ve muhabbetle selamladığını söyledi.

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