Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz Şehitler Makamı’nda Kur’an-ı Kerim tilaveti

Başkan Erdoğan, burada konuşma yaptı. Erdoğan, "Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını, dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız. 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz." dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndaki 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinin ardından Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, şehitlerin yakınları ve kahraman gazileri en kalbi duygularla, hürmetle ve muhabbetle selamladığını söyledi.