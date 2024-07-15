İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 15 Temmuz anma programında konuştu: Hesabını soruyoruz sormaya da devam edeceğiz

Bakan Yerlikaya, konuşması öncesi Havacılık Daire Başkanlığını ziyaret etti ve ardından şehitlerin isimlerinin yer aldığı mozoleye karanfil bıraktı.

Konuşmasında, şehitlerin isimlerini de tek tek okuyan Bakan Yerlikaya'ya törendeki polisler hep bir ağızdan "Burada" diyerek karşılık verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, 15 Temmuz gecesi şehit olan ikiz kardeşlerin öyküsünü anlatan ''Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim'' isimli kısa filmin izletilmesiyle devam etti.

Kısa filmin ardından ise Polis Özel Harekat Başkanlığında bulunan polisler, Özel Harekat yemini etti. Tören, şehitlerin ruhuna dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle tamamlandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat Başkanlığında, terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimi nedeniyle hayatını kaybeden güvenlik güçleri için gerçekleştirilen anma törenine katıldı.