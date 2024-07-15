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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz'u Anma Töreni’nde konuştu | ''Sadakat bizatihi milletin kendisinedir!''

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz'u Anma Töreni'nde konuştu. Kurtulmuş, o gece milletimizin bir işgalle karşı karşıya kaldığını ancak Türk milletinin en temel özelliklerinden birinin 'vatanı savunmak'' olduğunu belirttiği konuşmasında, demokrasiye düşman vesayet ortaklarının 15 Temmuz'da çok ağır bir fatura ödediklerini ve haklarında ayrım gözetmeksizin mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 18:00 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 18:37
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz’u Anma Töreni’nde konuştu | ’’Sadakat bizatihi milletin kendisinedir!’’

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz'u Anma Töreni'nde konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş 15 Temmuz'u Anma Töreni'nde konuştu

İşte Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Kurtulmuş, o gece milletimizin bir işgal ile karşı karşıya kaldığını belirterek, milletin en temel özelliklerinden birinin 'vatanı savunmadaki' olağanüstü gayretinin olduğunu vurguladı: ''O gece ortaya koyduğumuz en önemli kazanımlarımızdan biri demokrasi ruhudur. Bu milletin önemli bir hassasiyeti işgale karşı direnmektir. Milletimiz bir işgal teşebbüsü ile karşı karşıya kaldığını anlamıştır. Bu milletin kitabından işgalciye eyvallah etmek yazmaz. Ayrıca bu milletin en temel özelliklerinden biri de vatanı savunmadaki olağanüstü gayretidir. Milletimiz vatan savunmasını her şeyin üstüne koyarak sokakları doldurmuştur.''

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''MİLLETİMİZ DEMOKRASİYE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKMIŞTIR''

TBMM Başkanı, milletimizin demokrasiye sonuna kadar sahip çıktığını ifade ettiği konuşmasında demokrasiyi en yüksek seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını söyledi:

''Demokrasiyi ortadan kaldıranlar ülkenin bütün kaynaklarını ele geçirmek, bütün alanlarda ülkeyi geri götürmek istiyorlar. Milletimiz demokrasiye sonuna kadar sahip çıkmıştır. Demokrasiyi en yüksek seviyeye çıkarmak için mücadele edeceğiz.''

''15 TEMMUZ ÇOK AĞIR BİR FATURAYDI''

Numan Kurtulmuş öte yandan, demokrasiye düşman vesayet ortakları ile haklarında ayrım gözetmeksizin mücadele edeceklerinin altını çizerek sadakati anayasal düzene olmayanların 15 Temmuz'da çok ağır bir fatura ödediğini ifade etti:

''Demokrasi düşmanı vesayet ortaklarıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin her zaman mücadele etmek bizim 15 Temmuz'dan çıkardığımız önemli derslerden biridir. Devlet kurumlarının ruhunun çok sağlam bir şekilde ortaya konulması, kurumların sadece kendine verilen görevleri yerine getirmesi en önemli görevlerimizden biridir.

Özellikle millete sadakat meselesinin 15 Temmuz'da çok ağır bir fatura ödeyerek görmüş olduk. Sadakati anayasal düzene ait olmayanın bu millete vereceği hiçbir şey yoktur. Sadakat bizatihi milletin kendisinedir, milletin tamamınadır.''

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