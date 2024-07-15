TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz’u Anma Töreni’nde konuştu | ’’Sadakat bizatihi milletin kendisinedir!’’

Kurtulmuş, o gece milletimizin bir işgal ile karşı karşıya kaldığını belirterek, milletin en temel özelliklerinden birinin 'vatanı savunmadaki' olağanüstü gayretinin olduğunu vurguladı: ''O gece ortaya koyduğumuz en önemli kazanımlarımızdan biri demokrasi ruhudur. Bu milletin önemli bir hassasiyeti işgale karşı direnmektir. Milletimiz bir işgal teşebbüsü ile karşı karşıya kaldığını anlamıştır. Bu milletin kitabından işgalciye eyvallah etmek yazmaz. Ayrıca bu milletin en temel özelliklerinden biri de vatanı savunmadaki olağanüstü gayretidir. Milletimiz vatan savunmasını her şeyin üstüne koyarak sokakları doldurmuştur.''

''Demokrasiyi ortadan kaldıranlar ülkenin bütün kaynaklarını ele geçirmek, bütün alanlarda ülkeyi geri götürmek istiyorlar. Milletimiz demokrasiye sonuna kadar sahip çıkmıştır. Demokrasiyi en yüksek seviyeye çıkarmak için mücadele edeceğiz.''

TBMM Başkanı, milletimizin demokrasiye sonuna kadar sahip çıktığını ifade ettiği konuşmasında demokrasiyi en yüksek seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını söyledi:

''15 TEMMUZ ÇOK AĞIR BİR FATURAYDI''

Numan Kurtulmuş öte yandan, demokrasiye düşman vesayet ortakları ile haklarında ayrım gözetmeksizin mücadele edeceklerinin altını çizerek sadakati anayasal düzene olmayanların 15 Temmuz'da çok ağır bir fatura ödediğini ifade etti:

''Demokrasi düşmanı vesayet ortaklarıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin her zaman mücadele etmek bizim 15 Temmuz'dan çıkardığımız önemli derslerden biridir. Devlet kurumlarının ruhunun çok sağlam bir şekilde ortaya konulması, kurumların sadece kendine verilen görevleri yerine getirmesi en önemli görevlerimizden biridir.

Özellikle millete sadakat meselesinin 15 Temmuz'da çok ağır bir fatura ödeyerek görmüş olduk. Sadakati anayasal düzene ait olmayanın bu millete vereceği hiçbir şey yoktur. Sadakat bizatihi milletin kendisinedir, milletin tamamınadır.''