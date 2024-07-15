SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MSB görüntüleri paylaştı: Pençe Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizatın ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlık ele geçirilen malzemöelerin görüntülerini de paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 17:41 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 17:47
MSB görüntüleri paylaştı: Pençe Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizatın ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir sığınak tespit edildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER
Tespit edilen sığınakta 14 RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 1 RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 30 adet 12,7 milimetre mühimmatı, 7 basma EYP düzeneği, 7 infilaklı fitil ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 17 sevk fişeği, 16 Alpha-fire, 3 eriş mayını, 1 hilti ucu, 2 şemsiye, 2 jelikan, çok sayıda pil bloğu ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
MSB ele geçirilen malzemelerin görüntülerini de paylaştı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan şehitlere dua hainlere lanet: 15 Temmuz’a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz
Emeklinin kök maaşına yeni ayar! %24.73’lük artış sonrası rakamlar bu hafta değişiyor! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu
Astaş Holding
Çeşme’de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti!
Kabine tarihi belli oldu... Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
FETÖ’cülerin Turkuvaz Medya’yı işgal planı: Toplu infazla yapacaklardı!
Nuh Çimento
Trump suikast girişiminden sonra ilk röportajını verdi: O anı bir de kendisi anlattı! Gizli Servis baskı altında
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılacaklar belli oldu! İşte Mourinho’nun raporu
Google’dan İsrail’e siber destek: Nimbus Projesi’nden sonra sırada Wiz var! 25 milyar dolarlık rekor
Ekşi Sözlük’te 15 Temmuz skandalı: Şehit ve gazilere saygısızlık yapıldı
Koza Altın
FETÖ’cülerin ABD’deki villaları ve kayıt dışı ekonomisi örgütü karıştırdı! Büyükbaşlar lüks içinde yaşıyor...
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam
Milli iradenin sesi olan A Haber, 15 Temmuz’da neden hedef alındı! Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? İşte ihanet ve diriliş gecesinde yaşananlar...
SON DAKİKA