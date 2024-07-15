SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda

Son dakika haberleri...  Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı.  Başkan Erdoğan, programda önemli açıklamalarda bulunacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 20:35 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 21:08
Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı.

AHaber CANLI YAYIN



Başkan Erdoğan, programda önemli açıklamalarda bulunacak.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



DETAYLAR GELECEK...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA