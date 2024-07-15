Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı.
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Başkan Erdoğan, programda önemli açıklamalarda bulunacak.
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı.
Başkan Erdoğan, programda önemli açıklamalarda bulunacak.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
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