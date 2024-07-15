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Başkan Erdoğan'ın tarihi normalleşme çağrısına Esad'dan yeşil ışık: Her türlü girişime olumlu bakıyoruz

Başkan Erdoğan'ın, "Biz Suriye'de barış istiyoruz ve barışın yanında olan herkesi de bu tarihi çağrımıza desteğe bekliyoruz" diyerek bulunduğu tarihi normalleşeme çağrısına Esad'dan yeşil ışık yandı. Esad, "İlişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz ve bu da doğal bir şey" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 18:31 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 18:31
Başkan Erdoğan’ın tarihi normalleşme çağrısına Esad’dan yeşil ışık: Her türlü girişime olumlu bakıyoruz

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Başkan Erdoğan'ın "Biz Suriye'de barış istiyoruz ve barışın yanında olan herkesi de bu tarihi çağrımıza desteğe bekliyoruz" diyerek bulunduğu tarihi normalleşeme çağrısı sonrası olumlu adımlar atılmaya devam ediyor.

Başkan Erdoğanın tarihi normalleşme çağrısına Suriyeden olumlu adım! Dikkat çeken 2011 vurgusuBaşkan Erdoğanın tarihi normalleşme çağrısına Suriyeden olumlu adım! Dikkat çeken 2011 vurgusu
Başkan Erdoğan'ın tarihi normalleşme çağrısına Suriye'den olumlu adım! Dikkat çeken 2011 vurgusu



Geçtiğimiz günlerde Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamada bulunmuş ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normal durumuna dönmesiyle temsil edilen arzu edilen sonuçlara ulaşılmasını sağlamak için bu konudaki her türlü girişimin açık temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.


ESAD'DAN YEŞİL IŞIK: OLUMLU BAKIYORUZ

Bakanlıktan yapılan açıklamanın ardından Esad'da çarpıcı bir açıklamada bulunudu. Suriye haber ajans. SANA'nın aktardığına göre Esad, "Birçok kez söylediğimiz gibi, ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz ve bu da doğal bir şey. Kimse komşularıyla sorun yaratmayı düşünmez" ifadelerini kullandı.



BAŞKAN ERDOĞAN: SURİYE'DE BARIŞ İSTİYORUZ

Başkan Erdoğan, 13 Temmuz'da ABD dönüşü yaptığı açıklamada, Suriye'ye normalleşme çağrısını yineleyerek, "Biz Suriye'de barış istiyoruz ve barışın yanında olan herkesi de bu tarihi çağrımıza desteğe bekliyoruz" demişti.



Başkan Erdoğan şu ifadelere yer vermişti:

"Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Ona göre de inşallah adımı atacağız. Biz Suriye'de adil bir barışın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün bizim de çıkarımıza olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Suriye'de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak. Bu inşa sürecinin en önemli adımı da Suriye ile yeni bir dönem başlatmaktan geçtiğini söylüyoruz. Şu ana kadar bu süreç olumlu istikamette gelişti. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız. ABD ve İran'ın da bu müspet gelişmelerden memnuniyet duyması ve çekilen onca acının son bulması için süreci desteklemesi gerekir. Biz komşumuzdaki yangını söndürmek için yıllardır çaba sarf ediyoruz. Suriye'nin bir ve bütün olarak yeni bir gelecek inşa etmesi için oluşacak iklimden kimsenin rahatsızlık duymaması temel beklentimizdir. Bu süreci terör örgütleri zehirlemek için elinden geleni yapacaklardır. Provokasyonlar tertipleyip oyunlar kuracaklardır. Tüm bunların farkındayız ve hazırlıklıyız. Biz Suriye'de barış istiyoruz ve barışın yanında olan herkesi de bu tarihi çağrımıza desteğe bekliyoruz."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın Suriye çağrısı önemlidir ve dikkate alınmalıdırDışişleri Bakanı Hakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın Suriye çağrısı önemlidir ve dikkate alınmalıdır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın Suriye çağrısı önemlidir ve dikkate alınmalıdır



BAKAN FİDAN: CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAĞRISI ÖNEMLİDİR

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da konuya ilişkin, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Suriye çağrısı önemlidir ve dikkate alınmalıdır" açıklamasında bulunmuştu.

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