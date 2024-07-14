Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın Suriye çağrısı önemlidir ve dikkate alınmalıdır





İki bakanın baş başa görüşmesinin ardından Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde bir basın toplantısı düzenlendi.







İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:



Suriye'de normalleşme sürecine ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye uzun yıllardır kanayan bir yara. Mücadele anlarında bile müzakere yollarını açık tutar Cumhurbaşkanımız... Suriye ile de 2017'den itibaren başlayan diyalog kanallarının belli bir noktaya ulaşması gerekiyordu. Bölge artık ve istikrarı arayan bir noktaya geldi. Cumhurbaşkanımız liderlik vizyonunu ortaya koyarak en düzey düzeyden bir teklifte bulundu. Bu çağrı önemli. Erdoğan'ın çağrısı zayıflık değildir. Suriye'de karışık bir tablo var. Bu tablo içerisinde burayı stratejik bir şekilde ele almamız önemli. Bizim kafamız bu konuda net. Önceliklerimiz belli. Biz Suriye muhalifleri ile durduğumuz yeri değiştirmiyoruz. Suriye muhalefetinin rejim ile nasıl bir ilişki kuracağı kendi kararları. Bu kardeşlerimiz bulundukları bölgede ülkemize daha fazla göçmen gelmesini engelliyor. Ülkemizin güvenliği için fevkalede adım atıyorlar. Teröre karşı omuz omuza mücadele ettik. İçeride mülteci kardeşlerimiz için politikamız değişmemiştir. Zorla kimseyi buradan gönderecek değiliz. Biz barışı ve diyalogu aramaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.