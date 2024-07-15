Terör devleti İsrail’den Batı Şeria’yı ilhak planı! Soykrımcı Smotrich’den skandal çağrı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Uluslararası Adalet Divanı nın (UAD) Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerini "yasa dışı" ilan etmesi halinde, Başbakan Binyamin Netanyahu 'ya işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı Bakanı Smotrich de İsrail meclisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya çağrıda bulunarak, UAD'nin Filistin topraklarını gasbeden Yahudi yerleşim yerlerini "yasa dışı" ilan etmesi durumunda, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini savundu.





Smotrich ayrıca, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemek için çalışacağını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.