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Banka, noter ve kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi günü bankalar açık mı?

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu gün, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 25 Ekim 2016 tarihinde yapılan değişiklikle “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edildi. Bu yıl da 15 Temmuz şehitleri anılacak ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Peki, 15 Temmuz Pazartesi günü resmi tatil mi? Banka, noter ve kargolar 15 Temmuz'da açık mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 06:58 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:59
Banka, noter ve kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi günü bankalar açık mı?

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15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmi tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle, 15 Temmuz Pazartesi günü kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve birçok özel sektör işletmesi kapalı olacaktır.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

BANKALAR, NOTERLER AÇIK MI?

15 Temmuz tarihinde bankalar çalışmıyor. Bu nedenle banka işlemlerinizi daha önceden yapmanız gerekmektedir. 15 Temmuz'da noterler işlem yapmamaktadır. PTT şubeleri de banka şubeleri gibi 15 Temmuz tarihinde çalışmamaktadır.

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz'da tüm kargolar tatil dolayısıyla kapalı olacaktır. Kargolar faaliyetlerine 16 Temmuz sabahı devam edecek.

15 TEMMUZ'DA KAPALI OLAN YERLER

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, kargolar, noterler, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalıolmayacak.

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