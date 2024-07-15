Banka, noter ve kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi günü bankalar açık mı?

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15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmi tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle, 15 Temmuz Pazartesi günü kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve birçok özel sektör işletmesi kapalı olacaktır.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti. BANKALAR, NOTERLER AÇIK MI? 15 Temmuz tarihinde bankalar çalışmıyor. Bu nedenle banka işlemlerinizi daha önceden yapmanız gerekmektedir. 15 Temmuz'da noterler işlem yapmamaktadır. PTT şubeleri de banka şubeleri gibi 15 Temmuz tarihinde çalışmamaktadır.