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15 Temmuz köprüler açık mı? 15 Temmuz köprü ve otoyollar ücretsiz mi? FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl Pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte vatandaşlara uzun bir tatil fırsatı sunuyor. Bu önemli günün resmi tatil olarak kabul edilmesi, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin durumu hakkında da merak uyandırdı. Geçmiş yıllarda, yap-işlet-devret modeli dışında kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi önemli geçiş noktaları ile belirli otoyol kesimleri ücretsiz kullanıma açılmıştı.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 06:59 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:59
15 Temmuz köprüler açık mı? 15 Temmuz köprü ve otoyollar ücretsiz mi? FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim...

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün bu yıl Pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte, birçok kişi tatil planlarını yaparken köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin durumu merak konusu oldu.

15 TEMMUZ'DA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilinde seyahat planlayanların merakla beklediği köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da belirli köprü ve otoyolların ücretsiz olması bekleniyor.

ÜCRETSİZ OLMASI BEKLENEN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

📌15 Temmuz Şehitler Köprüsü

📌Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

📌Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

📌Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

📌Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

📌İzmir - Çeşme Otoyolu

📌İzmir - Aydın Otoyolu

📌Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

📌Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve geçiş ücretleri özel şirketler tarafından belirlenen şu köprü ve otoyollarda ise 15 Temmuz'da da ücret alınması bekleniyor:

📌Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

📌Kuzey Marmara Otoyolu

📌Avrasya Tüneli

📌Osmangazi Köprüsü

📌Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

📌Ankara- Niğde Otoyolu

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