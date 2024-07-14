PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

15 Temmuz Pazartesi günü bankalar açık mı? Banka, noter ve kargolar açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu gün, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 25 Ekim 2016 tarihinde yapılan değişiklikle “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edildi. Bu yıl da 15 Temmuz şehitleri anılacak ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Peki, 15 Temmuz Pazartesi günü resmi tatil mi? Banka, noter ve kargolar 15 Temmuz'da açık mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 16:46 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 16:46
15 Temmuz Pazartesi günü bankalar açık mı? Banka, noter ve kargolar açık mı, kapalı mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmi tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle, 15 Temmuz Pazartesi günü kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve birçok özel sektör işletmesi kapalı olacaktır.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

BANKALAR, NOTERLER AÇIK MI?

15 Temmuz tarihinde bankalar çalışmıyor. Bu nedenle banka işlemlerinizi daha önceden yapmanız gerekmektedir. 15 Temmuz'da noterler işlem yapmamaktadır. PTT şubeleri de banka şubeleri gibi 15 Temmuz tarihinde çalışmamaktadır.

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz'da tüm kargolar tatil dolayısıyla kapalı olacaktır. Kargolar faaliyetlerine 16 Temmuz sabahı devam edecek.

15 TEMMUZ'DA KAPALI OLAN YERLER

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, kargolar, noterler, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalıolmayacak.

Prim gün yaş çizelgesi sil baştan yazıldı! 3600 4300 5400 gün erken emeklilik için yeterliPrim gün yaş çizelgesi sil baştan yazıldı! 3600 4300 5400 gün erken emeklilik için yeterli
Prim gün yaş çizelgesi sil baştan yazıldı! 3600 4300 5400 gün erken emeklilik için yeterli

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Donald Trump ilk değil! Turgut Özal’dan Kral Faysal’a İndira Gandi’den Abe Şinzo’ya... İşte suikasta uğrayan liderler
FETÖ’cüler tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! İşte operasyondan görüntüler
Trump saldırısında kurşunlar havada uçuşurken eski başkanın arkasında kıpırdamadan duruyordu: O adam bakın kim çıktı: Kennedy detayı şoke etti
İzmir’deki elektrik faciasına ilişkin 29 gözaltı kararı! Bilirkişi raporu ortaya çıktı: İZSU ihmali!
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor
ABD’de Trump’a suikast girişimi: Kurşun sıyırdı kanlar içinde kaldı! Saldırıdan sonra ‘korkmayacağız’ açıklaması: Yeni miting için tarih verdi! Suikastçı Thomas Matthew Crooks EX
Diyanet duyurdu: 15 Temmuz’da 90 bin camide sela okunacak
Trump’ı bilerek ölüme mi gönderdiler? CIA bu işin neresinde? Akıbeti Açıklayacağım dediği Kennedy suikastı gibi oluyordu
İşte Fenerbahçe’nin kamp raporu! Kim nasıl performans gösterdi? İsim isim gidecekler ve kalacaklar...
Amerikan basını fena patladı! Önce Antifa iddiası sonra saldırgan Thomas Matthew Crooks’un yanlış fotoğrafı! Trump suikastı sonrası skandallar üst üste geldi
Başkan Erdoğan’dan Donald Trump’a geçmiş olsun mesajı: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
KPSS maratonu başladı! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Trump saldırısında flaş iddia! Cumhuriyetçi vekil ortaya çıkardı: Gizli Servis’ten defalarca koruma istemişti: Biden hükümetinin bakanı…
Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi
Trump’ı kulağından vuran 20’lik Thomas Matthew Crooks çıktı! Suikast silahı AR-15...
SON DAKİKA