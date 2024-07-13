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Ticaret Bakanlığı açıkladı! Güvensiz ürünleri piyasaya sürenlere 12,6 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı tarafından yılın ilk yarısında gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında 1912 firmada, 3 bin 370 parti ürün denetlendi. Mevzuata uygun olmayan bu ürünleri piyasa arz edenlere 12 milyon 695 bin 594 TL idari para cezası uygulandı.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 09:09 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 09:12
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Güvensiz ürünleri piyasaya sürenlere 12,6 milyon lira ceza kesildi

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Ticaret Bakanlığı tarafından yılın ilk yarısında gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında 1912 firmada, 3 bin 370 parti ürün denetlendi. Mevzuata uygun olmayan bu ürünleri piyasa arz edenlere 12 milyon 695 bin 594 TL idari para cezası uygulandı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı tarafından riskli ürünlerin tespit edilerek, tüketicilerimizin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla; tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

TİCARET BAKANLIĞI 2024 YILININ İLK ALTI AYINDA DA GÜVENSİZ ÜRÜNLERE GEÇİT VERMEDİ

Denetimlerde özellikle hassas tüketiciler olarak değerlendirilen bebek ve çocuklara yönelik ürünlere odaklanılmakta; analizler doğrultusunda denetim planları hazırlanarak risk ihtimali yüksek olan ürünler denetimlere tabi tutulmaktadır. Ürünler; kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etiketlerde yer alması gereken zorunlu bilgiler açısından da denetlenmektedir.

Bu kapsamda 2024 yılının ilk altı ayında 1.912 firmada, 3.370 parti ürün denetlenmiştir. Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasaya
arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirlere ek olarak bu ürünleri piyasaya arz edenlere 12.695.594 TL idari para cezası uygulanmıştır.



Ayrıca, ülke genelinde rehberlik faaliyetleri kapsamında 2.438 firmada mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

DENETİMLERDE İLKEMİZ "GÜVENSİZ ÜRÜNE KARŞI SIFIR TOLERANS"
Ticaret Bakanlığımızca, piyasaya uygunsuz ürünlerin arz edilmesine engel olmak amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmakta ve denetimler "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi çerçevesinde yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Bununla birlikte, tüketicilerimizin alışveriş yaparken, ürünlerin etiketinde yer alan bilgileri kontrol etmeleri ve güvensiz ürünlerin risklerinden korunmaları amacıyla guvensizurun.ticaret.gov.tr adresinde paylaşılan bildirimleri takip etmeleri önem arz etmektedir.

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