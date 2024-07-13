Ticaret Bakanlığı açıkladı! Güvensiz ürünleri piyasaya sürenlere 12,6 milyon lira ceza kesildi

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Ticaret Bakanlığı tarafından yılın ilk yarısında gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında 1912 firmada, 3 bin 370 parti ürün denetlendi. Mevzuata uygun olmayan bu ürünleri piyasa arz edenlere 12 milyon 695 bin 594 TL idari para cezası uygulandı.





Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ticaret Bakanlığı tarafından riskli ürünlerin tespit edilerek, tüketicilerimizin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla; tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.