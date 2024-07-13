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İlkokulda cinsel içerikli şarkı söylemişti | Valilik 'Rapçi Çakal' olayıyla ilgili soruşturma başlattı

Bursa'da Çakal isimli Tiktok rapçisi, mezun olduğu okulun bahçesinde 6-10 yaş çocuklarına cinsel içerikli şarkı söyledi. Bursa Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 08:47 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 09:06
İlkokulda cinsel içerikli şarkı söylemişti | Valilik ’Rapçi Çakal’ olayıyla ilgili soruşturma başlattı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Dr. Necla Yazıcıoğlu İlkokulu'nda 12 Haziran'da etkinlik düzenlendi.

CİNSEL İÇERİKLİ ŞARKILAR SÖYLEDİ
Mezun olduğu okulda çocuklara 'eğlence' adı altında şarkı söyleyen Emirhan Çakal isimli 'rapçi" cinsel içerik ve ahlaksız önermelerin yer aldığı şarkılar söylediği dikkati çekti.

Okul bahçesinde yaşanan bu durum, eğitim kurumlarındaki kontrolsüzlüğü de bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntüler sosyal medyada yer alınca Bursa Valiliği soruşturma başlattı.

Valilik açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında 'İlkokulda Rezalet, Küçük Çocukları Ahlaksızlıklarla Zehirliyorlar' başlığı altında yayınlanan haberde, ilimizdeki bir okulda okulumuz personeli olmayan Emirhan Çakal isimli bir şahsın okul bahçesinde şarkı söylediği, bu şarkı sözlerinin ahlaki değerlere uygun olmadığı, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurularak sorumluluğu bulunanlar hakkında Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturmayı yapmak üzere Eğitim Müfettişleri görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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