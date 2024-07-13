AK Parti’ye geçmek isteyen muhalif belediyelere veto! Başkan Erdoğan sirk cambazlarına karşı uyarmıştı

SEÇMEN İRADESİ ENDİŞESİ Parti kaynakları, seçimlerin akabinde partiye katılım için gelen taleplerin seçmen iradesini zedeleyeceğini, bu yüzden Başkan Erdoğan'ın bu konuda hassas davrandığını vurguladı.

Seçimlerde farklı partiden ya da bağımsız olarak aday olan ve seçim propagandasını, "Kazanırsam zaten yeniden AK Parti'ye geçeceğim" söylemi üzerine kuran başkanlar tarafından da yoğun katılım talebinin geldiği öğrenildi.