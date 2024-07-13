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AK Parti'ye geçmek isteyen muhalif belediyelere veto! Başkan Erdoğan sirk cambazlarına karşı uyarmıştı

Muhalefetin yönetimindeki birçok belediye, AK Parti'ye geçmek için sırada bekliyor. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim döneminde, "Ne diyor 'Ben seçimi kazanacağım, ondan sonra AK Parti'ye geçeceğim.' Bizim onlarla işimiz yok" sözleriyle kapıları kapattığı muhalif belediyelere yine onay çıkmadı. Erdoğan'ın "Şimdi zamanı değil" diyerek genel merkez yönetimine beklemeleri konusunda talimat verdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 10:36 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 10:49
AK Parti’ye geçmek isteyen muhalif belediyelere veto! Başkan Erdoğan sirk cambazlarına karşı uyarmıştı

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Muhalefetin yönetimindeki birçok belediye, AK Parti'ye geçmek için sırada bekliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin hemen sonrası Cumhur İttifakı dışındaki partilerin yönetiminde bulunan bazı belediyeler, AK Parti'ye geçmek için talep iletmeye devam ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN 'SİRK CAMBAZLARI' DEMİŞTİ
Teşkilata seçim süreciyle ilgili kritik talimatlar veren Erdoğan vatandaşı kirli bir tezgah kuran siyasilere karşı uyarmıştı. Erdoğan, "Kimi yerlerde karşımızda ahlaktan yoksun siyaset haramileri var. Meydanı siyaset haramilerine bırakmayacağız. Seçimi kazanırsam AK Parti'ye geçeceğim diyen sirk cambazlarına izin vermeyin." ifadelerini kullanmıştı.

GENEL MERKEZ'E TALİMAT
Sabah'ta yer alan habere göre, Seçimin ardından bir marka olan AK Parti belediyeciliği ile süreci yönetmek isteyen belediye başkanlarının talepleri üzerine Başkan Erdoğan'ın, "Şimdi zamanı değil" diyerek genel merkez yönetimine beklemeleri konusunda talimat verdiği öğrenildi.



SEÇMEN İRADESİ ENDİŞESİ
Parti kaynakları, seçimlerin akabinde partiye katılım için gelen taleplerin seçmen iradesini zedeleyeceğini, bu yüzden Başkan Erdoğan'ın bu konuda hassas davrandığını vurguladı.

Seçimlerde farklı partiden ya da bağımsız olarak aday olan ve seçim propagandasını, "Kazanırsam zaten yeniden AK Parti'ye geçeceğim" söylemi üzerine kuran başkanlar tarafından da yoğun katılım talebinin geldiği öğrenildi.

Buna karşın Başkan Erdoğan'ın bu başkanların partiye katılımını uygun görmediğini, şimdilik bu başkanlara kapıları kapattığı öne sürüldü.

Bunlar sirk cambazı izin vermeyin

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AK Parti’ye geçmek isteyen muhalif belediyelere veto! Başkan Erdoğan sirk cambazlarına karşı uyarmıştı
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