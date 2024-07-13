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MSB görüntüleri yayınladı: PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki mühimmat deposuna dönüştürdüğü yerler imha edildi 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde mühimmat deposuna dönüştürdüğü yerlerin dikkatli şekilde imha edildiğini bildirdi. TSK'nın yürüttüğü başarılı operasyonlar karşısında tutunamayacağını anlayan bölücü terör örgütünün, Metina ve Gapnerk Dağı arasında kalan bölgede bulunan köylerdeki mabetlerin yakınında mühimmat depoları oluşturduğu ifade edilen açıklamada, Dergele köyündeki caminin her iki tarafında mühimmat depolarının daha önce tespit edildiği ve terör örgütünün bu depoları havaya uçurduğu belirtildi. Öte yandan Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 11:07 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 12:03
MSB görüntüleri yayınladı: PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki mühimmat deposuna dönüştürdüğü yerler imha edildi 11 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde mühimmat deposuna dönüştürdüğü yerlerin dikkatli şekilde imha edildiğini bildirdi.

PKK İNSANLIK DIŞI HAREKET ETMEYE DEVAM EDİYOR

Mehmetçik, PKK'nın kurduğu tuzakları bozdu!


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki onlarca köyü işgal eden, köyleri ateşe veren ve sivil halkın hayatını hiçe sayarak köy merkezlerinde mühimmat depoları oluşturan ve bunları havaya uçuran terör örgütü PKK'nın, insanlık dışı hareket etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DEPOLARI HAVAYA UÇURULDU
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar karşısında tutunamayacağını anlayan bölücü terör örgütünün, Metina ve Gapnerk Dağı arasında kalan bölgede bulunan köylerdeki mabetlerin yakınında mühimmat depoları oluşturduğu ifade edilen açıklamada, Dergele köyündeki caminin her iki tarafında mühimmat depolarının daha önce tespit edildiği ve terör örgütünün bu depoları havaya uçurduğu belirtildi.

Miska köyündeki kilise çevresinde de bu tür mühimmat depolarının tespit edildiği bildirilen açıklamada, kilisenin yakınında bulunan bir evde de tonlarca patlayıcı madde, mühimmat ve silahın depolandığı ve Mehmetçiğin müdahalesine engel olmak maksadıyla bu malzemenin tuzaklandığı ifade edildi.

Mühimmat deposuna çevrilen kilisenin yakınındaki evin durumu hakkında yerel yönetim ve Peşmergenin bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölge halkının güvenliğini sağlamak amacıyla mühimmat deposuna dönüştürülen bu tür yerleri dikkatli şekilde müdahale ederek imha ettiği bildirildi.

11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.




MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam!

MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürecek!

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