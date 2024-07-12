Pençe vuruldu kilit kapanıyor | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarihi ilk kez açıkladı: Tüm alanı kontrol altına alacağız

PKK'nın 30 yıldır girilemeyen bölgelerine girildiğini belirten Güler, " Öyle tüneller yapılmış, öyle mağaralar bulunuyor ki bölgede onların tümünün nerede olduğu tespit ettik. Ona ilişkin çalışmaları başlattık. Maalesef burada askerimizi en çok zorlayan hava şartları oluyor. Hava şartlarına rağmen tek askerimizin burnu kanamadan operasyonu tamamlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ TERÖRLE MÜCADELE"

Güler konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Eli kanlı terör örgütü bölgeye sürekli Kandil'den ve Suriye'den unsur gönderiyor. Pençe-Kilit bölgesine gelen bu teröristleri etkisiz hale getiriyoruz. Birçoğu da bizim verdiğimiz çetin mücadeleyi görünce kaçıyor. Terör örgütü bu bölgeyi çok önemsiyor. Burası Suriye ile Kandil arasında kilit konumda bulunuyor. Bu harekâtın tamamlanmasıyla Suriye ile Kandil arasındaki irtibatı kesmiş olacağız. Harekâtla tüm alanı kontrol altına almayı planlıyoruz.



Biz Türkiye olarak, muhataplarımıza da ilettiğimiz gibi Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Bizim buradaki tek amacımız terörle mücadele etmek.