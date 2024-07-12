Pençe vuruldu kilit kapanıyor | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarihi ilk kez açıkladı: Tüm alanı kontrol altına alacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'e önemli açıklamalarda bulundu.
Güler, Irak'ın kuzeyinde devam eden "Pençe-Kilit" harekâtının tamamlanacağı tarihi de ilk duyurdu.
NATO zirvesindeki ikili görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Güler, Başkan Erdoğan'ın da vurguladığı gibi Suriye ve Irak'ın kuzeyinde herhangi bir terör devletine asla izin vermeyeceklerini muhataplarına bir kez daha ilettiklerini belirtti.
"TERÖRİSTANA GEÇİT YOK"
Güler "Orada PKK/PYD bağlantılı bir oluşuma izin vermeyeceğiz. Bunu zaten daha önce de defalarca dile getirmiştik. Burada bir kez daha bunu muhataplarımıza ifade ettim. Türkiye Cumhuriyeti, teröristana asla geçit vermeyecek. Sayın Cumhurbaşkanı da dün NATO toplantısında bunu vurguladı." ifadelerini kullandı.