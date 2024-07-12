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Pençe vuruldu kilit kapanıyor | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarihi ilk kez açıkladı: Tüm alanı kontrol altına alacağız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye ile Kandil'in bağı kesilecek. Tüm alanı kontrol altına alacağız" diyerek, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen "Pençe- Kilit" harekâtının tamamlanacağı tarihi ilk kez açıkladı.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 07:01 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 07:03
Pençe vuruldu kilit kapanıyor | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarihi ilk kez açıkladı: Tüm alanı kontrol altına alacağız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'e önemli açıklamalarda bulundu.

Güler, Irak'ın kuzeyinde devam eden "Pençe-Kilit" harekâtının tamamlanacağı tarihi de ilk duyurdu.

NATO zirvesindeki ikili görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Güler, Başkan Erdoğan'ın da vurguladığı gibi Suriye ve Irak'ın kuzeyinde herhangi bir terör devletine asla izin vermeyeceklerini muhataplarına bir kez daha ilettiklerini belirtti.

"TERÖRİSTANA GEÇİT YOK"
Güler "Orada PKK/PYD bağlantılı bir oluşuma izin vermeyeceğiz. Bunu zaten daha önce de defalarca dile getirmiştik. Burada bir kez daha bunu muhataplarımıza ifade ettim. Türkiye Cumhuriyeti, teröristana asla geçit vermeyecek. Sayın Cumhurbaşkanı da dün NATO toplantısında bunu vurguladı." ifadelerini kullandı.

"KASIM AYINDA TAMAMLIYORUZ"
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit harekâtını kasım ayında tamamlaladıklarını dile getiren Güle, "Kilidin kapanmasıyla birlikte Gara'nın tamamen ele geçirilmesi ve PKK'nın dağlık alandaki yapılanmalarına kışa girmeden önce son vermeyi amaçlıyoruz." dedi.


PKK'nın 30 yıldır girilemeyen bölgelerine girildiğini belirten Güler, " Öyle tüneller yapılmış, öyle mağaralar bulunuyor ki bölgede onların tümünün nerede olduğu tespit ettik. Ona ilişkin çalışmaları başlattık. Maalesef burada askerimizi en çok zorlayan hava şartları oluyor. Hava şartlarına rağmen tek askerimizin burnu kanamadan operasyonu tamamlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ TERÖRLE MÜCADELE"
Güler konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
Eli kanlı terör örgütü bölgeye sürekli Kandil'den ve Suriye'den unsur gönderiyor. Pençe-Kilit bölgesine gelen bu teröristleri etkisiz hale getiriyoruz. Birçoğu da bizim verdiğimiz çetin mücadeleyi görünce kaçıyor. Terör örgütü bu bölgeyi çok önemsiyor. Burası Suriye ile Kandil arasında kilit konumda bulunuyor. Bu harekâtın tamamlanmasıyla Suriye ile Kandil arasındaki irtibatı kesmiş olacağız. Harekâtla tüm alanı kontrol altına almayı planlıyoruz.

Biz Türkiye olarak, muhataplarımıza da ilettiğimiz gibi Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Bizim buradaki tek amacımız terörle mücadele etmek.

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