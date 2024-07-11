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Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği ABD'nin başkenti Washington'dan İstanbul'a geldi.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 04:38 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 14:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’nin ardından yurda döndü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği ABD'nin başkenti Washington'dan İstanbul'a geldi.

İSTANBUL VALİSİ VE AK PARTİ İL BAŞKANI KARŞILADI
Özel uçak "TUR" ile Atatürk Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yurda döndü.

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