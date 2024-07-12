Bahçelievler’de 6 katlı bina boşaltıldı!

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Hürriyet Mahallesi Birlik Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın yan duvarındaki bazı parçaları, henüz bilinmeyen nedenle düştü.



Vatandaşlar binayı kendi imkanlarıyla boşaltırken, olay yerine emniyet, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sokak trafiğe kapatılırken, binadan tahliye edilen vatandaşlar, belediye tarafından misafirhaneye yerleştirildi.





Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler, binadan karot örneği alarak, binanın durumuyla ilgili testler yapacak. YAN BİNA KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRDİ

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada, "Burada bitişik nizam oturma vardı. Bu bitişik nizam iki tane apartmanın bir tanesi kentsel dönüşüme giriyor. Yeniden yükselirken bitişik nizamdan tam yıkılmamış, bir iki duvar kalmış kentsel dönüşüme giren binanın. Oradan tuğlalar düşünce vatandaşlarımız bizi haberdar ediyor. Biz de zabıta ve arama kurtarma ekibimizle geldik. Vatandaşlarımızı büyük bir sıkıntı olmamasına rağmen tahliye ettik, misafir ediyoruz şimdi. Yarın karot alınacak, incelenecek. Şu an kaba bilgiyle bir sıkıntı görünmüyor." diye konuştu.