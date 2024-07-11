Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 15 Temmuz açıklaması: 3 bin FETÖ’cü ömür boyu hapis yatacak

3 BİN DARBECİYE ÖMÜR BOYU HAPİS 289 fiili darbe davasının tamamı karara bağlandı. Temyiz incelemesini tamamlanan 206'sı Yargıtay tarafından onandı. Bin 634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, bin 366 kişi hakkında müebbet, bin 891 kişi hakkında süreli hapis cezası olmak üzere toplamda 4 bin 891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 2 bin 870 beraat, 964 ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi. Genel olarak ise FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 705 bin 172 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Şu anda Ceza infaz kurumlarında toplam 13 bin 251 tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

YARGIDA TEMİZLİK DEVAM EDİYOR

Yargının kendi içinde de temizlik devam ediyor. HSK tarafından 2016'da 16 bin 176 hakim ve savcı görev yapmaktayken, yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda FETÖ ile irtibat veya iltisakı tespit edilen 4 bin 6 kişi ihraç edildi. GÜLEN'İN İADESİNİ ABD ADALET BAKANLIĞI BEKLETİYOR

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında Adalet Bakanlığı tarafından ABD makamlarına 7 iade talebi yapıldı. 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere 27 suçtan iadesi istendi. Talep edilen ek bilgiler de eksiksiz olarak karşılandı.

Şunu açıkça ifade edelim ki iade dosyalarımız tam ve eksiksizdir. Tüm deliller ABD makamlarıyla paylaşıldı. Türkiye ile ABD arasındaki iade anlaşmasında belirlenen tüm koşulları taşıyan talep, ABD Adalet Bakanlığı uhdesinde bekletilmektedir. 115 ÜLKEYE BİN 637 FETÖ'CÜNÜN İADE TALEBİ YAPILDI

FETÖ mensupları hakkında 115 ülkeye gönderilen iade talep sayısı bin 774. İadesi talep edilen kişi sayısı bin 637. Bu talepler üzerine 132 kişi sınır dışı edilerek veya iade talebi kabul edilerek ülkemize teslim edildi. 427 talep reddedildi.