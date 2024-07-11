PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 15 Temmuz'da anma etkinliği yapmak istemedi

Etimesgut'un CHP'li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 15 Temmuz'da anma etkinliği yapmak istemedi. Kendi partisinden bile tepki geldi. Şehit aileleri isyan etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
CHP’li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 15 Temmuz’da anma etkinliği yapmak istemedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümünde "Tasarruf" bahanesine sığınarak şehitleri anma etkinliği düzenlenmeyeceğini belediye meclisine iletti. Bu skandal teklif, kendi partisinden meclis üyeleri ve Kaymakam tarafından reddedildi.

15 Temmuz şehit yakını ve gazileri de bu teklife tepki gösterdi. Şehit Mustafa Solak'ın eşi Melek Solak, "15 Temmuzu, şehitlerimizi unutturmaya mı çalışıyorlar. Göreve geldiğinden sonra bekledik, ne geldi ne sordu" diye isyan etti. 17 yaşında şehit düşen Mutlu Can Kılıç'ın annesi Yıldız Kılıç ise "Benim oğlum gencecik yaşında vatanını, milletini savunmak için şehit olmuş, ama belediye onu unutturmak istiyor. Bu kadar kolay mı 15 Temmuz'u unutturmak! Onlar unutsa biz unutmayacağız, unutturmayacağız" diyerek tepkisini dile getirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde diplomasi trafiği! Liderlerle sıcak temas
Emekli zammı için 3 formül: Taban aylık ne olacak? Masada neler var? Maaş ödemelerine yetişir mi?
Türk Telekom
Comanchero çetesi hakkında yeni bilgi | Takvim ulaştı! Galatasaray’ın eski topçusu Sneijder gizli ortak çıktı
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Dünya yıldızı imza atmak için maaşından feragat etti geliyor
Başkan Erdoğan’ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi’nde Sonuç Bildirgesi yayınlandı: 2026’da Türkiye’de düzenlenecek
Fenerbahçe yönetimi, dev kulüplerin hedefinde olan Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi!
NATO Liderler Zirvesi’ne Edi Rama’nın ayakkabıları damga vurdu!
Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon
Dünyanın gözü kulağı NATO Zirvesi’nde! Liderlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a büyük ilgi
EMEKLİYE ZAM ZİRVESİ | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Partili kurmaylardan toplantı! SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak?
Polatgiller’in iddianamesinde çarpıcı detaylar! Soğuk cüzdan yöntemiyle kara para aklama I Örgüt lideri Engin Polat, baş lider...
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan ’köşeye sıkışmışlık’ itirafı! Durum gerçekten ciddi diyerek anlattı: Karşımızda Erdoğan engeli var
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler
Kayseri’de terör provokasyonu ortaya çıktı: FETÖ, PKK, Almanya, ABD...
SON DAKİKA