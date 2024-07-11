CHP’li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 15 Temmuz’da anma etkinliği yapmak istemedi

Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümünde "Tasarruf" bahanesine sığınarak şehitleri anma etkinliği düzenlenmeyeceğini belediye meclisine iletti. Bu skandal teklif, kendi partisinden meclis üyeleri ve Kaymakam tarafından reddedildi.

15 Temmuz şehit yakını ve gazileri de bu teklife tepki gösterdi. Şehit Mustafa Solak'ın eşi Melek Solak, "15 Temmuzu, şehitlerimizi unutturmaya mı çalışıyorlar. Göreve geldiğinden sonra bekledik, ne geldi ne sordu" diye isyan etti. 17 yaşında şehit düşen Mutlu Can Kılıç'ın annesi Yıldız Kılıç ise "Benim oğlum gencecik yaşında vatanını, milletini savunmak için şehit olmuş, ama belediye onu unutturmak istiyor. Bu kadar kolay mı 15 Temmuz'u unutturmak! Onlar unutsa biz unutmayacağız, unutturmayacağız" diyerek tepkisini dile getirdi.