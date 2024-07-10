15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da neler yaşandı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler FETÖ ihanetinin kırılma noktasını ilk kez anlattı

Genelkurmay Başkanı'na durumu anlattım. "Ne yapalım?" dedi. "MİT Müsteşarı'nı Genelkurmay'a çağıralım" dedim. "Aklımıza 17-25 Aralık ve 7 Şubat MİT krizi geldi. O zaman yapamadıklarını şimdi mi yapmaya çalışıyorlar?" diye düşündük. Genelkurmay Başkanı'nın emriyle Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi'ni aradım. Şimdi tutuklu olan subaya "Şu andan itibaren Türk hava sahasındaki bütün uçuşlar yasaklandı. Havada olanlar derhal yere inecek" diye emir verdim. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'a "Kara Havacılık Komutanlığı'na git, olumsuz bir durum görürsen derhal gerekeni yap ", o zamanki 4'üncü Kolordu Komutanı Metin Gürak Paşa'ya da "Zırhlı Birlikler Okulu'na git, oradan dışarı tek bir tank çıkmayacak" emri verildi.

FİDAN'IN VERDİĞİ BİLGİ O akşam Güneydoğu'da başlatılacak yeni bir operasyon için toplantı hâlindeydik. Emir astsubayım, MİT Müsteşarı'nın görüşmek istediğini söyledi. Hakan Bey (Fidan) Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir pilot binbaşının MİT'e gelerek bu akşam helikopterlerle uçuş yapacaklarını, sonrasında MİT Müsteşarı'nı alacaklarını söylediğini iletti.

Listeden, içimizdeki hainler vasıtasıyla haberdar oldular. FETÖ'cü alçaklar o akşam, "Bizim plan anlaşıldı, çok ivedi harekete geçmemiz lazım, gece üçe kadar bekleyemeyiz" diye düşündüler.

ERGENEKON KUMPASI

Ergenekon kumpasında çok kıymetli, özel yetişmiş personelimizi kaybettik ve bunun acısını daha sonra çok çektik. Onları kaybettiğimiz için FETÖ'cü alçak ve hainler yönetimde kendilerine alan açarak şans bulmaya başladılar. Hepsi, yüzde yüz FETÖ operasyonuydu.

DÜŞMANA BİLE YAPILMAZ

Saat 21.25 civarında makam odama büyük bir bağırış ve çağırışla yüzleri maskeli, kıyafetlerinden özel kuvvetler mensubu olduğunu anladığım 10-12 kadar darbeci girdi. "Yat" emrine uymayıp bir tanesini yere fırlatınca hepsi üzerime çullandı ve boğuşma yaşandı. Türk askerinin, düşman askerine dahi yapmayacağı muamele ile karşılaştım.

İstanbul'da kursta olması gereken emir subayım ise sivil kıyafetle içeri girdi. Alaycı bir şekilde "Meraklanmayın komutanım, tatbikat yapıyoruz" dedi. O haini orada gördüğüm an bu işin ne olduğunu anladım.



"EMİR SUBAYININ ÖLDÜRÜLMESİ KIRILMA NOKTASIYDI"

Gözlerimi ve ellerimi bağlayarak beni zorla bir araca bindirdiler. Kısa süre sonra, aracın önünde oturan kişinin "Kapıyı aç, ateş ederim!" diye bağırması üzerine sesinden emir subayım olduğunu ve nizamiyeye geldiğimizi anladım.

Karşılıklı bağrışmalar sonrası birkaç el ateş sesi geldi. Hain emir subayım öldü. Odamdan beni sürükleyerek çıkardıkları zaman personelden biri nizamiyeyi arayarak, "Yaşar Paşa'yı kaçırıyorlar, sakın çıkarmayın" demiş.