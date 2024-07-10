MYK’nın Z raporu | Başkan Erdoğan net mesaj verdi! Sığınmacılardan erken seçim tartışmasına neler konuşuldu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen AK Parti MYK' da sokak hayvanları sorunu, Suriyeli sığınmacılar gibi meseleler ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen AK Parti MYK' da sokak hayvanları sorunu, Suriyeli sığınmacılar gibi meseleler ele alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN UYARI
Kayseri ve Suriye'de yaşanan olayları da değerlendiren Erdoğan bu tür olayların uzamaması ve 13 yıllık emeğin heba olmaması için uyarılarda bulundu. Erdoğan konuyla ilgili, "Suriye ile ilişkilerde sığınmacıların geri dönüşlerini de planlayacak şekilde kardeşliğimize halel getirmeden süreci yöneteceğiz. Sokak çetelerinin 13 yıllık emeğimize leke bulaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. 13 yıldır vicdanlı ve insani bir politika uyguladık. Bu süreci de basiretli, akıllı ve ferasetli adımlarla sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA NET YANIT
Son günlerde muhalefetin sıklıkla gündeme taşıdığı erken seçim tartışmalarına da son noktayı koyan Erdoğan'ın kurmaylarına "Erken seçim tartışmaları havanda su dövmektir" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Kabine ve partideki yaşanan değişimlere işaret eden Erdoğan'ın, "2 bakan ve 7 il başkanı ile değişim sürecine dair başlangıç yaptık. Kimseyi kırmadan, dökmeden gerektiği zaman bayrak değişimi devam edecek. Bayrak değişimine gitmeyi planladığımız iller var" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Başıboş sokak hayvanı sorununa çözüm için TBMM grubunun yaptığı çalışmanın son hâli Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan da bu çalışmanın bir an evvel nihayete erdirilmesi gerektiğini belirtti. Adana'da 5 yaşındaki Abbas Haşmet'in sokak köpekleri saldırısına uğradığı görüntülere çok üzüldüğünü söyleyen Erdoğan'ın, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'ya konu ile yakından ilgilenmesi talimatını verdiği öğrenildi.
TALİMAT VERİLDİ
Sabah'ta yer alan habere göre; Muhalefetin 'gölge bakan' terimine yönelik bakanlara uyarılarda bulunduklarını ifade eden Erdoğan'ın "Bakanlara, muhalefetle ilişkilerle ilgili dikkatli olmaları noktasında gerekli talimatları verdik" dediği kaydedildi.
ÇİN'DEN ERDOĞAN'A DAVET
Çinli otomobil devi BYD'nin Manisa'da kuracağı fabrikanın da ele alındığı MYK toplantısında, Çin tarafının Erdoğan'ın fabrikanın temel atma törenine katılmasını çok önemsediği, Erdoğan'ın ise bu davete "Hayırlısı. O aşamaya gelelim de o zaman bakarız, planlarız" dediği kaydedildi.
Ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Astana Zirvesi'ndeki görüşmeleri sırasında Erdoğan'ı yeniden Çin'e davet ettiği ve kendi elektrikli otomobil fabrikalarını mutlaka Erdoğan'a gezdirmek istediklerini söylediği belirtildi.
Erdoğan'ın olası bir Çin ziyaretiyle ilgili henüz netleşmiş bir takvim bulunmadığı ifade edildi.
PEZEŞKİYAN'A TEBRİK TELEFONU
Öte yandan Erdoğan'ın toplantı sırasında İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a "tebrik" telefonu açtığı öğrenildi. Pezeşkiyan'ın Türkmen olması nedeniyle "Bundan sonra aramızda Türkçe mi konuşalım Farsça mı?" diye soran Erdoğan'a Pezeşkiyan'ın "Azeri Türkçesi anlaşmamızı biraz zorlaştırabilir" yanıtını verdiği ve görüşmeye tercüman aracılığıyla Farsça devam edildiği belirtildi.