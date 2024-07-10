MYK’nın Z raporu | Başkan Erdoğan net mesaj verdi! Sığınmacılardan erken seçim tartışmasına neler konuşuldu?

Başıboş sokak hayvanı sorununa çözüm için TBMM grubunun yaptığı çalışmanın son hâli Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan da bu çalışmanın bir an evvel nihayete erdirilmesi gerektiğini belirtti. Adana'da 5 yaşındaki Abbas Haşmet'in sokak köpekleri saldırısına uğradığı görüntülere çok üzüldüğünü söyleyen Erdoğan'ın, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'ya konu ile yakından ilgilenmesi talimatını verdiği öğrenildi.



TALİMAT VERİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Muhalefetin 'gölge bakan' terimine yönelik bakanlara uyarılarda bulunduklarını ifade eden Erdoğan'ın "Bakanlara, muhalefetle ilişkilerle ilgili dikkatli olmaları noktasında gerekli talimatları verdik" dediği kaydedildi.

ÇİN'DEN ERDOĞAN'A DAVET

Çinli otomobil devi BYD'nin Manisa'da kuracağı fabrikanın da ele alındığı MYK toplantısında, Çin tarafının Erdoğan'ın fabrikanın temel atma törenine katılmasını çok önemsediği, Erdoğan'ın ise bu davete "Hayırlısı. O aşamaya gelelim de o zaman bakarız, planlarız" dediği kaydedildi.

Ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Astana Zirvesi'ndeki görüşmeleri sırasında Erdoğan'ı yeniden Çin'e davet ettiği ve kendi elektrikli otomobil fabrikalarını mutlaka Erdoğan'a gezdirmek istediklerini söylediği belirtildi.

Erdoğan'ın olası bir Çin ziyaretiyle ilgili henüz netleşmiş bir takvim bulunmadığı ifade edildi.

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