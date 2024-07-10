Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde diplomasi trafiği! Liderlerle sıcak temas

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk esasına dayalı, dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerine devam ettiğini, bunların artarak süreceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların sona ermesi için müspet çabaların artırılması gerektiğini, tüm bölge ülkelerinin bu coğrafyalarda barışın hakim olması için çalışmasının yararlı olacağını da belirtti.