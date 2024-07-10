Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde diplomasi trafiği! Liderlerle sıcak temas

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Başkenti Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Başkenti Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.
ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.
Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürüyor.
NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'nun ardından Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da görüştü.
İTALYA BAŞBAKANI GİORGİA MELONİ
Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor.
NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'nun ardından Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.
Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk esasına dayalı, dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerine devam ettiğini, bunların artarak süreceğini ifade etti.
Başkan Erdoğan, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların sona ermesi için müspet çabaların artırılması gerektiğini, tüm bölge ülkelerinin bu coğrafyalarda barışın hakim olması için çalışmasının yararlı olacağını da belirtti.