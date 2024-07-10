NATO Liderler Zirvesi’ne Edi Rama’nın ayakkabıları damga vurdu!

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın diğer liderlerden daha farklı bir giyim tarzını tercih etmesi gündeme oturdu.

Rama diğer liderlerin aksine takım elbisesinin altına tercih ettiği spor ayakkabılar ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

TARZIYLA SIK SIK GÜNDEM OLUYOR

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 1998 yılında Kültür Bakanı olarak göreve başladıktan sonra, giyim tarzı ve sanatçı kimliğiyle sıkça gündeme geldi. Renkli çoraplarıyla tanınan Rama, özellikle gençler arasında hızla popüler hale geldi. Sanatçı kökenleri ve basketbol geçmişi olan Rama, giysi ve tuvalindeki güçlü renkleri siyasi kariyerine yansıttı. Tiran Belediye Başkanı olarak 11 yıl boyunca görev yapan Rama, şehirde önemli değişiklikler yaparak binaları parlak pastel tonlarla yenileyerek Tiran'ı uluslararası bir ilgi odağı haline getirdi.

EDİ RAMA KİMDİR?

Edi Rama, Arnavut siyasetçi ve ressamdır. Şu anda Arnavutluk'un başbakanı olarak görev yapmaktadır ve 2013 yılından bu yana bu görevi sürdürmektedir. Siyasi kariyerine sosyalist bir aktivist olarak başlayan Rama, aynı zamanda Tiran'ın belediye başkanlığı da yapmıştır. Sanatçı kimliğiyle de tanınan Rama, uluslararası alanda önemli resim eserleriyle adından söz ettirmiştir. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN