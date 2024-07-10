Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban’ı kabul etti

Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da yer aldı.