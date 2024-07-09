SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de! Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valileri değişti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ Valiliğine atamalar gerçekleştirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 00:05 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 00:31
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valileri değişti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile Diyarbakır Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine ise Malatya Valisi Ersin Yazıcı atandı. Karar ile birlikte Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine ise Numan Hatipoğlu atandı.

Atamalar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.


Resmi Gazete'de yer alan karar ile birlikte Ticaret Bakanlığında Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadir Karakuş, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ceylan Er görevden alındı.

Bakanlıkta Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Topçuoğlu, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Metin Gürbüz, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Ayhan Coşkuner atandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ABD’de! NATO Zirvesi ittifakın 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle başlıyor...
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valileri değişti
Türk Telekom
İsrail’den Han Yunus’ta katliam: Filistinlilerin sığındığı okulu vurdular! Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki
Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!
ABD’de Başkan Erdoğan’a sevgi seli: Reisimizi görmeye geldik
Bodrum’da orman yangını: 4 koldan mücadele! İşte son durum
Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: CHP’de bana sadık 50 vekil var! SHP’nin arkasından kim çıktı?
Beşiktaş’ın yeni yıldızı koptu geliyor! Yıllık ücreti belli oldu... Golcü transferinde adım adım sona doğru
Ehliyet alacaklar dikkat! Sürücü sınavlarında yeni düzenleme | Bu hatayı yapanların cezası 5 yıla çıkarıldı
Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye yatırımı dünya basınında! Otomobil endüstrisinde merkez Türkiye
Eylem Tok ve oğlu hakkında yeni gelişme| Cezaevi koşullarını beğenmemişti! Hakim Timur Cihantimur hakkında kararını verdi
İzmir Aliağa’da gümrük çalışanlarına ve müşavirlerine 50 milyonluk rüşvet operasyonu: 77 gözaltı
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak
HAVA DURUMU | Meteoroloji ve valilik peş peşe uyarmıştı! Ankara’da yollar dakikalar içerisinde göle döndü!
SON DAKİKA