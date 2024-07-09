5 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile Diyarbakır Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine ise Malatya Valisi Ersin Yazıcı atandı. Karar ile birlikte Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine ise Numan Hatipoğlu atandı.