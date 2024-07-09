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ABD'de Başkan Erdoğan'a sevgi seli: Reisimizi görmeye geldik

Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Erdoğan'a Ahıska Türkleri yoğun ilgi gösterdi. Ahıska Türkleri "Reisimizi görmeye geldik." diyerek Başkan Erdoğan'a sevgilerini dile getirdi.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 22:04 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 22:53
ABD’de Başkan Erdoğan’a sevgi seli: Reisimizi görmeye geldik

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

Erdoğan'ı Andrews Askeri Hava Üssü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Washington'a geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
Erdoğan, Andrews Askeri Hava Üssü'nden konaklayacağı otele geçti.

Otelin önünde Erdoğan'ı, Türkçe ve İngilizce "hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla karşılayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

"REİSİMİZİ GÖRMEYE GELDİK"
Başkan Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan biri Ahıska Türkü olduğunu belirterek, "Reisimizi görmeye geldik. Ne zaman Erdoğan gelse biz de geliyoruz. Onu görmeye, ziyaret ediyoruz. O da gelip bizi görüyor. Sağ olsun bizim milletimize vatandaşlık verdi." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'a sevgi seli!

Bir diğer vatandaş işe, "Biz evvela Türkiye'yi çok seviyoruz. Bizim reisi seviyoruz. Allah ömrüne ömür versin reisimizin. Ondan çok iyilikler gördük." dedi.

OTEL ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Erdoğan'ın otele girişi sırasında Türk heyetinde yer alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, otel önündeki vatandaşların yanına gelerek, bir süre sohbet etti.

Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Otelin çevresindeki bazı sokak ve caddeler kamyonlar da kullanılarak trafiğe kapatılırken, otel çevresinde beton ve demir bariyerler kullanıldı.

ERDOĞAN NATO ZİRVESİNE KATILACAK
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Erdoğan daha sonra bugün NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği'ne iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

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