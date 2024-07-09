ABD’de Başkan Erdoğan’a sevgi seli: Reisimizi görmeye geldik

"REİSİMİZİ GÖRMEYE GELDİK" Başkan Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan biri Ahıska Türkü olduğunu belirterek, "Reisimizi görmeye geldik. Ne zaman Erdoğan gelse biz de geliyoruz. Onu görmeye, ziyaret ediyoruz. O da gelip bizi görüyor. Sağ olsun bizim milletimize vatandaşlık verdi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan , makam aracından el sallayarak, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Otelin önünde Erdoğan'ı, Türkçe ve İngilizce "hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla karşılayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı.

Bir diğer vatandaş işe, "Biz evvela Türkiye'yi çok seviyoruz. Bizim reisi seviyoruz. Allah ömrüne ömür versin reisimizin. Ondan çok iyilikler gördük." dedi.

OTEL ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Erdoğan'ın otele girişi sırasında Türk heyetinde yer alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, otel önündeki vatandaşların yanına gelerek, bir süre sohbet etti.

Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Otelin çevresindeki bazı sokak ve caddeler kamyonlar da kullanılarak trafiğe kapatılırken, otel çevresinde beton ve demir bariyerler kullanıldı.

ERDOĞAN NATO ZİRVESİNE KATILACAK

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Erdoğan daha sonra bugün NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği'ne iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.