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TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım başladı! Gözler saat 00:20'de! Başkan Erdoğan video mesaj yayınlayacak

Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A için tüm hazırlıklar tamamlandı. TÜRKSAT 6A, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımı ile bu gece saat 00.20’de SpaceX firmasının Amerika’nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden yörüngesine fırlatılacak. Fırlatma sonrası Başkan Erdoğan da bir video mesaj yayınlayacak. Peki TÜRKSAT 6A nasıl ortaya çıktı? İşte 10 yıllık çalışma ve milli gurur

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 10:52 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 11:17
TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılması için geri sayım başladı! Gözler saat 00:20’de! Başkan Erdoğan video mesaj yayınlayacak

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TÜRKSAT 6A uydusunun fırlatılması öncesinde son durumu yerinde takip eden Bakan Uraloğlu, "Şu an fırlatma işlemleri için hazırlıklarımız sorunsuz devam ediyor. Bizler de ekibimiz ile birlikte fırlatma öncesi son hazırlıkları titizlikle takip ediyoruz. Bu gece inşallah bağımsızlığımızın sembolü TÜRKSAT 6A'nın fırlatma işlemlerini başarıyla gerçekleştirerek, kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olacağız ve uzaya imzamızı atacağız." ifadelerini kullandı.

42 DERECE DOĞU BOYLAMI
Uydunun fırlatılmasından itibaren yaşanacak süreç hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Fırlatmanın ardından kimyasal itki sistemi ile yola çıkacak olan uydumuz 35 bin 786 kilometre uzaklıkta 42 derece Doğu boylamındaki kalıcı yörüngesine ulaşacak. Burada yörünge testlerine başlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 1 ay sürecek testlerin ardından uydumuzu teslim alacağız ve faaliyete geçireceğiz." şeklinde konuştu.

5 MİLYAR İNSANA ULAŞACAK
TÜRKSAT 6A'nın Türkiye'nin en önemli Ar-Ge projelerinden biri olduğunu ve Türk mühendislerinin yoğun çalışmalarının sonucunda yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranıyla üretildiğini anımsatan Uraloğlu, "Uydumuz TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile Türkiye'nin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca, mevcut uyduların hizmet vermediğimiz Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına girecek, 5 milyar insana hizmet verilecek." ifadelerini kullandı.

10 YILLIK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ
Türkiye'nin uydu çalışmaları devam ederken Bakanlık çatısı altında 15 Aralık 2014'te yerli ve milli Türksat 6A projesi resmi olarak başlatıldı. 21 Mayıs 2015'te Türksat ve Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliğiyle TUSAŞ tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinin (USET) açılmasıyla çalışmalara başlandı.

Ön Gözden Geçirme Fazı 31 Aralık 2015'te başlarken 26 Aralık 2016'da Kritik Gözden Geçirme Fazı-1'e adım atıldı. Bir sonraki yıla gelindiğinde Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli tamamlandı.

Kritik Gözden Geçirme Fazı-2'ye 29 Kasım 2018'de başlanırken mühendislik modeli uydusu yapımı çalışmaları için 2019'da harekete geçildi. Söz konusu modelin çalışmaları 2022'de tamamlandı.

Uçuş Modeli Başlangıç Fonksiyonel Testleri, Haziran 2022'de sona erdi. Uçuş Modeli Isıl Vakum Testleri ise Aralık 2022'de sonuca ulaştı.

Uçuş Modeli Titreşim ve Akustik Testleri Ağustos 2023'te yapılırken Kasım 2023'te Uçuş Modeli Şok Testi (Fit Check) tamamlandı.

Uçuş Modeli Son Fonksiyonel Testleri de Ocak 2024'te bitirilerek, uçuş modeli CATR testleri yapıldı.

Nisan 2024'e gelindiğinde uçuş modeli kütle özellikleri ölçümü yapıldı, geçen ay da uçuş modeli yerde teslim ve paketleme işlemine geçildi. Uydu, 4 Haziran'da Space X'in, ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne yollandı.

TARİHİ GÜN
Türksat 6A uydusu yapım çalışmalarında Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK UZAY, Türksat AŞ, ASELSAN, C2Tech ve TUSAŞ sürece katkı sağladı.

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