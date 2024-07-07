SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyatla ilgili flaş açıklama: "Bahaneleri kalmayacak"

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de iki depoda ele geçirilen 380 ton limon fahiş fiyatları yeniden gündeme getirdi. Bir hafta önce 30 liraya aldığı limona 100 lira veren vatandaş isyan etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, limonun nasıl zam şampiyonu olduğunu açıkladı ve ağustos ayında fiyatların normale döneceğini açıkladı. Fırsatçıların önden zam yaptığını belirten Bakan Bolat, "Ekimde enflasyon yüzde 40'lara düşecek. Bahaneleri kalmayacak, piyasa hareketleri normalleşecek." dedi. Hallerin denetimini belediyelerin yaptığı belirten Bolat, "Burada gözden kaçan bir konu hallerin, belediyelerin sorumluluğunda olması." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 07:48 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 08:12
Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan fahiş fiyatla ilgili flaş açıklama: Bahaneleri kalmayacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Piyasadaki dengeyi stokçuluk yaparak bozmaya çalışan fırsatçılar bu kez Mersin'de yakalandı.

380 TON KAYIT DIŞI LİMON ELE GEÇİRİLDİ
Mersin'de, geçtiğimiz günlerde Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin fiyatlardaki artış nedeniyle başlattığı denetimlerde, iki depoda Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi. İki depodaki ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.

LİMON FİYATINDA SUNİ ARTIŞ
Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde İstanbul Ticaret Odası (İTO), tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında İstanbul'da limon fiyatı yüzde 56,64 arttı.

BU FİYAT DEĞİŞİMİNİ ARZ-TALEP DENGESİYLE YA DA MALİYETLERLE AÇIKLAMAK MÜMKÜN DEĞİL
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, "Bir hafta önce 30 lira olan limon şimdi 100 lira. Bu fiyat değişimini arz-talep dengesiyle ya da maliyetlerle açıklamak mümkün değil." dedi.

AĞUSTOS AYINDA NORMALE DÖNECEK
Konuyla ilgili Altınok'a önemli açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömet Bolat, fiyatın fahiş olduğunu ifade etti. Limonun ağustos ayında normal fiyata döneceğini belirten Bolat, "Enflasyon yüzde 75 mi, ben de her ay yüzde 6-7 zam yaparım' diyerek önden zam yapıyorlar. Eylüle kadar 20 puandan fazla bir baz etkisi ortadan kalkacak. Ekimde enflasyon yüzde 40'lara düşecek. Bahaneleri kalmayacak, piyasa hareketleri normalleşecek." dedi.

İşte Altınok'un 7 Temmuz tarihli yazısı:

İki gündür tarladan 1.5 TL'ye çıkıp tezgâhta 50-100 TL'den satılan limon örneği üzerine yazıyorum. Şu sorulara cevaplar arıyorum:
Tarlalarda çürümeye terk edilen ürünler nasıl oluyor da tezgâhta ateş pahasına satılıyor? Nerede hata yapıyoruz? Sorunun hangi noktasını gözden kaçırıyoruz? Herkesin çözüm olarak dile getirdiği Hal Yasası yetersiz mi?

Tarım Bakanlığı özetle, "Biz üretimden ve üreticiden sorumluyuz. Sonrasındaki ticari süreç Ticaret Bakanlığı'nın alanı. Şu son dönemdeki fiyat artışının limon olmamasıyla ilgili hiçbir yönü yok. Hal Yasası konusu Ticaret Bakanlığı'nda" diyor.

Dün de gözlerin çevrildiği Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la telefonda görüştük. Bakan 1961'de çıkarılan Hal Yasası'nın 2012'de daha kapsamlı hâle getirildiğini ve o günden beri pek çok kez de değişiklik yapıldığını anlattı. Son olarak 29 Mayıs'ta kapsamlı düzenlemeler yapılmış. Sayın Bakan'ın diğer sorularımıza verdiği cevaplar şunlar:

TARLADAN 1'E ÇIKAN, TEZGÂHTA NASIL 10'A SATILIYOR?
"Bu fahiş fiyattır" diyen Bakan Bolat, maliyetlere dair şöyle bir hesap yapıyor:
"Elektrik ve doğalgaz, Avrupa'nın en düşüğü. Sadece bu yıl 600 milyarı enerji sübvansiyonlarına ayırdık. 21 aydır elektriğe zam yok. Ancak 21 ayda gelirler arttı. Bunu hatırlatalım. Yaş sebze-meyve, çiftçiden hale ve markete ulaşana kadar yüzde 20-25 civarında fire veriyor. İkinci gider nakliye. 6-7 lira taşımacılığa gidiyor. Halde kabzımalın yüzde 8 komisyonu var. Yüzde 1-2 de belediyenin rüsum vergisini ekleyin. Maliyetler bunlardır.
Burada gözden kaçan bir konu hallerin, belediyelerin sorumluluğunda olması. Örneğin bugüne kadar pazar tezgâhları bile belediyelerde ilişki bulan komisyonculara kiralanıyordu. Onlar da pazarcılara kiraya veriyorlardı. E tabii bu tezgâh kirası da maliyetlere ekleniyordu. Yeni çıkardığımız bir düzenlemeyle bu işi ortadan kaldırdık. Tezgâhlar sadece pazarcılara kiralanacak."

PEKİ, LİMON NASIL ZAM ŞAMPİYONU OLDU?
"Öncelikle bu sene o kadar bol bir üretim oldu ki, 2022'de 4.3 milyon ton narenciye üretimimiz 7.2 milyon tona çıktı. Biz de çiftçimizin elindeki fazla narenciyeyi askerlerimiz ve kredi yurtlar kurumundaki öğrencilerimiz için bol bol aldık.
Ürün o kadar çok ki, çiftçi toplayacak adam bulamıyor. Ciddi bir elemansızlık problemi var. Bu açık yabancı işçilerle de kapatılamıyor. Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz. Limon 1 ile 3 TL arasında satılıyor diye ağaçta çürüdü. Toplananlar da Nevşehir ve Mersin'deki depolara alındı. Normalde 4 milyon ton alırlar, bu sene depolara 1 milyon ton limon gelmiş. Limonun Nişantaşı'nda markette 100 TL, Güngören'de 50 TL olmasının sebebi bu. Yeni hasat ağustosun başında. Hasada az zaman kaldığı için depocularda az limon var. Onlar da ucuza aldıkları ürünü zamlı satıyor. Denetimlerimiz bunları ürküttü. Baskınlarda Hal Kayıt Sistemi'nde olmayan tonlarca limon ele geçirildi. Ağustosta limon fiyatı normale döner."

MANİPÜLATÖRLERİN ÜZERİNE YETERİNCE GİDİLMİYOR MU?
"Bugüne kadar milyarlarca lira ceza kestik. 29 Mayıs'ta da kapsamlı düzenleme yapıldı. Stokçuluğun cezası 10 katına çıkartıldı. Artık işletmelere 10 milyona kadar ceza verilebiliyor. Üreticiye yapılan ödemelerin vadesini ciddi oranda kısalttık. Denetim kadromuza 1300 kişi daha ekledik. Ancak yerel yönetimlerin fahiş fiyatla mücadeleye ellerindeki zabıta gücüyle etkin bir şekilde katılmadıklarını görüyoruz."

FİYATLAMA DENGESİZLİĞİNİN SEBEBİ NE?
"15-16 yıllık tek faizli enflasyondan sonra pandemi dengeleri bozdu. Tüm dünyada olduğu gibi stok ve karaborsacılık eğilimini körükledi. Bu dönemde katlı para kazanmaya alışan aktörler piyasada fiyatlama davranış bozukluğuna sebep oldular. Temel sorun tamahkârlık sorunu. Hatırlayın, bayramda domates 20 TL'ydi. Bayram tatili için 28 milyon insan yola döküldü. Satıcılar, hale bir hafta mal gelmeyeceğini düşündüler ve domatesin fiyatını iki katına çıkardılar. Sonra eski fiyata indi. 'Enflasyon yüzde 75 mi, ben de her ay yüzde 6-7 zam yaparım' diyerek önden zam yapıyorlar. Eylüle kadar 20 puandan fazla bir baz etkisi ortadan kalkacak. Ekimde enflasyon yüzde 40'lara düşecek. Bahaneleri kalmayacak, piyasa hareketleri normalleşecek."

SEBZE-MEYVE TIR'LARINA KÖPRÜ VE OTOYOLDA İNDİRİM
Muhataplarıyla konuştukça sorunun tek bir bakanlığın başa çıkamayacağı kadar komplike olduğunu anlıyorum. Konu yalnızca Ticaret Bakanlığı'nı değil, Tarım, Hazine ve Maliye, İçişleri, Adalet, hatta Ulaştırma Bakanlığı'nı da ilgilendiriyor.

Örneğin, stokçulukta para cezası yerine hapis cezası gündeme gelemez mi? Ya da İstanbul'a giriş yapan sebze-meyve TIR'larına köprü ve otoyol hizmetlerinde indirim uygulanamaz mı?
Anlaşılan o ki tüm bu bakanlıklar arasında bir koordinasyon kurulu oluşturulması şart.
Yarın da illere lisanslı hava depoları yapılması gibi çözüme dair önerilerle devam edeceğiz.

Hal Yasası nerede?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan fahiş fiyatla ilgili flaş açıklama: Bahaneleri kalmayacak
Başkan Erdoğan Hollanda maçının ardından A Milli Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti: Siz bizim şampiyonumuzsunuz
Emekliye 3 ek zam formülü! Nasıl hesaplanıyor? Temmuz maaşına yetişir mi?
Türkiye Hollanda’ya elendi milyonlar gözyaşlarına boğuldu! Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu ağladı
Yıllık zam Haziran enflasyonu ile belli oldu: Emekliye yüzde 86.16! Nasıl hesaplanıyor?
Hollanda’nın kaptanı Virgil van Dijk’den flaş Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler sözleri
Tasarruf paketi Meclis’te: 32 maddeden oluşuyor I Kamu çalışanlarına tek maaş zorunluluğu!
Begüm Öner Bodrum’daki fiyatları Yunan adalarıyla karşılaştırdı: Ciddi bir fark var
Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak
Hollanda maçında VAR’dan skandal karar! O hareket cezasız kaldı...
Canınız sağ olsun çocuklar! Türkiye Hollanda’ya 2-1 yenilerek EURO 2024’e veda etti...
Samet Akaydın attı tribünler coştu! İşte Başkan Erdoğan’ın gol sevinci
Samet Akaydin golü secde ederek kutladı!
Beşiktaş’a dev stoper! Hummels beklenirken...
MİT, Türk bayrağını hedef alan provokatörleri yakalamaya devam ediyor: Şerefli Türk halkından özür dilerim
SON DAKİKA