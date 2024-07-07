Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde CHP usulü ballı atamalar! Yakın arkadaşa BASKİ baldıza genel sekreter yardımcılığı

Balıkesir 'de CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyini Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici yapan ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelinini ise belediyede işe alan Başkan Ahmet Akın , eş ve dost atamalarına devam ediyor.

Akın bu kez de, 25 ve 26'ncı dönem CHP Ankara Milletvekilliği yapan yakın arkadaşı Ali Haydar Hakverdi'yi hem kendisine danışman yaptı hem de ciddi bir bütçeye sahip olan BASKİ'ye yönetici olarak aldı.