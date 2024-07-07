Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni detay! Gizli tanık Serdar Sertçelik için sahte tutanak! WhatsApp görüşmeleri ifşa oldu

SAĞLIK AÇISINDAN TEHLİKE YOK RAPORU

Sertçelik'in gözaltı kararının uygulanmasını önlemek amacıyla, ateşli silahla yaralanması sebebiyle gözaltına alınamayacağına dair ilgili hekimin yönlendirildiği ve usule uygun olmayan bir doktor raporu temin edildiği kaydedilen iddianamede Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda yer aldı.

Raporda, Sertçelik'in yaralanmasının olay tarihinde tedavisi düzenlendikten ve gerekli tıbbi önlemler alındıktan sonra ambulans, sedye gibi vasıta ile nakledilmesine engel teşkil etmeyeceği, yapılan tetkiklerinde damar yaralanması tespit edilmediğinin kayıtlı olduğu belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, Raporda, gerekli tıbbi önlemler alınarak ve gerektiğinde hastane kontrolleri yaptırılarak, nezarethane koşullarında tıbbi destek alması durumunda sağlık durumu açısından bir tehlike oluşturacağının tıbbi delillerinin bulunmadığı ifade edildi.

Sertçelik'in yaralanmasıyla ilgili olarak yaptırılmış tetkik ve muayene bulgularına göre, tedavisinin mutlak surette hastanede yatmasını gerektirir nitelikte olmadığı kaydedilen raporda, hastane dışı uygun koşullarda da tedavisinin devam edebileceği belirtildi.

SERDAR SERTÇELİK'İ YAKALAMAK İSTEMEDİLER

Şevket Demircan'ın Sertçelik ile yaptığı görüşmelerine ilişkin ses kayıtlarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen çözümlerde, 7 ses kaydının bulunduğu, yargı süreci devam eden bir dosya hakkında devlet memurluğuyla bağdaşmayacak davranış ve konuşmalarla adli görev gereklerine aykırı hareket ettiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Çözümlerde, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın önemli isimlerinden birisi olan Serdar Sertçelik ile irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediğinin değerlendirildiği ifade edildi.