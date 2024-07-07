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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni detay! Gizli tanık Serdar Sertçelik için sahte tutanak! WhatsApp görüşmeleri ifşa oldu

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında örgütün 2 numarası gizli itirafçı Serdar Sertçelik hakkında düzenlenen iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in dijital dokümanlarında yapılan incelemede, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı Whatsapp görüşmesinde firari Serdar Sertçelik’in İstanbul’da olduğu bilindiği halde bulunamadığına dair tutanak tutulduğu tespit edildi.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 11:41 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 11:55
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni detay! Gizli tanık Serdar Sertçelik için sahte tutanak! WhatsApp görüşmeleri ifşa oldu

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün gizli tanık ve sanık Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasına ve polis şefi Şevket Demircan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede MASAK raporları, dijital dokümanların ve ses kayıtlarının çözümleri yer aldı.

SAHTE TUTANAK!
İddianamede, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in dijital dokümanlarında yapılan incelemede, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı Whatsapp görüşmesinde firari Serdar Sertçelik'in İstanbul'a gittiği ve bulunamadığına dair tutanak tutularak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin yazışmalar olduğu tespit edildi.

Buna göre Öner ve Demircan'ın, Sertçelik'in firarı sonrasında İstanbul'a gittiğini bildikleri ve buna rağmen Sertçelik'in bulunamadığına dair tutanak tutulması yönünde birlikte karar alarak, suçluyu kayırma kastıyla hareket ettikleri aktarıldı.

SAĞLIK AÇISINDAN TEHLİKE YOK RAPORU
Sertçelik'in gözaltı kararının uygulanmasını önlemek amacıyla, ateşli silahla yaralanması sebebiyle gözaltına alınamayacağına dair ilgili hekimin yönlendirildiği ve usule uygun olmayan bir doktor raporu temin edildiği kaydedilen iddianamede Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda yer aldı.

Raporda, Sertçelik'in yaralanmasının olay tarihinde tedavisi düzenlendikten ve gerekli tıbbi önlemler alındıktan sonra ambulans, sedye gibi vasıta ile nakledilmesine engel teşkil etmeyeceği, yapılan tetkiklerinde damar yaralanması tespit edilmediğinin kayıtlı olduğu belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, Raporda, gerekli tıbbi önlemler alınarak ve gerektiğinde hastane kontrolleri yaptırılarak, nezarethane koşullarında tıbbi destek alması durumunda sağlık durumu açısından bir tehlike oluşturacağının tıbbi delillerinin bulunmadığı ifade edildi.

Sertçelik'in yaralanmasıyla ilgili olarak yaptırılmış tetkik ve muayene bulgularına göre, tedavisinin mutlak surette hastanede yatmasını gerektirir nitelikte olmadığı kaydedilen raporda, hastane dışı uygun koşullarda da tedavisinin devam edebileceği belirtildi.

SERDAR SERTÇELİK'İ YAKALAMAK İSTEMEDİLER
Şevket Demircan'ın Sertçelik ile yaptığı görüşmelerine ilişkin ses kayıtlarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen çözümlerde, 7 ses kaydının bulunduğu, yargı süreci devam eden bir dosya hakkında devlet memurluğuyla bağdaşmayacak davranış ve konuşmalarla adli görev gereklerine aykırı hareket ettiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Çözümlerde, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın önemli isimlerinden birisi olan Serdar Sertçelik ile irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediğinin değerlendirildiği ifade edildi.

İSTENEN CEZALAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Öner hakkında, "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 2 yıldan 11 yıla, emniyet mensubu diğer sanıklar Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca'ya ise aynı suçların yanı sıra "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.

Diğer sanıklardan Kopuk'a, "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede; Kaçan, Çotuk, Kubat ve Serdar Sertçelik'in babası Erdoğan Sertçelik'in ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep ediliyor.

Polis müdürü itirafçı oldu


Başsavcılıkça, Türk Ceza Kanunu'nun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlığı altındaki 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçundan yürütülen soruşturmanın ise daha önce ayrılarak başka bir soruşturma numarası altında yürütülmesi kararlaştırılmıştı.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının sanığı olan ve kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik hakkındaki soruşturma da savunmasının alınamaması nedeniyle ayrılmıştı.

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